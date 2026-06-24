인제대, THE 세계대학 영향력 평가 601~800위권…부산·울산·경남 사립대 1위

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SDG 3(건강) 분야 성과와 사회적 기여

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 인제대학교가 THE 세계대학 영향력 평가에 처음 참여해 601~800위권에 이름을 올렸다.

인제대는 영국 대학평가기관 타임스고등교육(THE)이 발표한 '세계대학 영향력 평가 2026'에서 세계 601~800위권을 기록했다고 24일 밝혔다.

인제대학교가 영국의 세계대학평가기관 Times Higher Education(THE)이 발표한 THE 세계대학 영향력 평가 2026(Sustainability Impact Ratings)에 처음으로 참여해 세계대학 중 601~800위권에 진입하는 성과를 거뒀다. 사진은 인제대학교 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.09.12

이 평가는 유엔 지속가능발전목표(SDGs)를 기준으로 교육·연구뿐 아니라 사회공헌과 환경, 국제협력 등 대학의 사회적 영향력을 종합 평가하는 지표다.

인제대는 첫 참여에도 중상위권에 진입했으며 국내 대학 21위, 부산·울산·경남 지역 사립대학 가운데 1위를 기록했다.

세부적으로는 보건의료 분야와 연계된 SDG 3(건강과 웰빙)에서 세계 101~200위권, 국내 7위를 차지했다. 대학은 전국 4개 백병원과 연계한 교육·연구 및 지역사회 건강 증진 활동이 평가에 반영된 것으로 보고 있다.

SDG 1(빈곤 퇴치) 분야에서는 저소득층 지원과 교육 기회 확대 등 포용 정책이 SDG 9(산업·혁신·인프라)에서는 산학협력 기반 연구와 기업 연계 활동이 반영됐다.

인제대는 글로컬대학 사업과 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)를 기반으로 미래모빌리티와 바이오메디컬, 디지털헬스 분야 협력 연구를 확대해 왔다.

대학은 향후 지속가능성 보고서 발간과 국제 협력 확대, 데이터 관리 체계 정비 등을 통해 평가 대응을 강화할 계획이다.

전민현 총장은 "이번 결과는 인제대가 세계적인 수준의 국제 평가에 참여해 거둔 의미 있는 이정표"라며 "앞으로도 지역사회와 인류에 실질적으로 기여하고 지속가능한 발전을 선도하는 명실상부한 글로컬대학으로 도약해 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com