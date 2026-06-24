창원시, 팔룡터널 소형·중형 통행료 100원 인상…재정 부담 완화 시도

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운영 손실 방지 위한 재정 상황 반영

이용자 부담 최소화 위한 단계적 조정

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 팔룡터널 민자도로 소형·중형차 통행료를 100원씩 올리기로 하면서 시 재정부담과 이용자 부담 사이 조정에 나섰다.

시는 다음달 1일 0시부터 팔룡터널 소형차 통행료를 1100원, 중형차를 1600원으로 각각 100원 인상한다고 24일 밝혔다. 대형차 통행료는 현행 2100원을 그대로 유지한다.

팔룡터널 전경[사진=창원시] 2026.06.24

팔룡터널 통행료는 매년 4월 1일 기준으로 전년도 소비자물가지수 변동분을 반영해 사업시행자인 팔룡터널㈜와 창원특례시가 협의를 통해 결정하도록 돼 있다.

이번 인상은 지난해 이미 발생한 물가 변동분을 사업 재구조화 협상 과정에서 한시 동결한 뒤, 이를 만회해 반영하는 절차다. 동결 기간 동안 시는 재정보전을 위해 4억5천만 원의 시비를 부담해 왔다.

팔룡터널은 개통 이후 지속적인 운영 손실이 발생하는 노선으로 분류돼 왔다. 통행료 동결을 계속 유지할 경우 시의 재정 부담이 확대되고, 향후 물가상승률을 한꺼번에 반영할 때 도로 이용자에게 더 큰 요금 부담이 돌아갈 수 있다는 점도 고려됐다. 시는 단계적 인상이 불가피하다고 보고 통행료 조정에 나섰다.

시는 통행료 인상의 필요성과 재정 효과를 검토해 올해 3월 팔룡터널㈜와 협의를 마무리했다. 이어 4월 시의회 보고를 통해 인상 방안을 확정했다. 당초 기준일인 4월 1일부터 인상할 수 있었으나 상반기 정부 물가 안정 정책 기조에 맞춰 상반기에는 동결을 유지하고 하반기인 7월 1일부터 조정 시점을 늦추기로 했다.

장승진 교통건설국장은 "이번 통행료 조정은 물가 변동과 시 재정 상황을 함께 고려해 결정한 것"이라며 "팔룡터널이 시민들의 통행과 편의를 위해 안정적으로 운영될 수 있도록 시가 필요한 역할을 지속하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com