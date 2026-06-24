넥스트바이오메디컬, 무릎 관절염 색전술 신의료기술 평가 신청

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료기기 전문기업 넥스트바이오메디컬이 무릎 골관절염 환자를 대상으로 하는 관절염 색전술(GAE)에 대해 한국보건의료연구원(NECA)에 신의료기술 평가를 신청했다고 24일 밝혔다.

신의료기술 평가는 새로운 의료기술의 안전성과 임상적 유효성을 검증하는 제도다. 평가 결과에 따라 의료 현장에서 해당 기술을 활용할 수 있는 제도적 기반이 마련된다.

회사에 따르면 무릎 골관절염은 대표적인 퇴행성 질환으로 고령화에 따라 환자 수가 지속적으로 증가하고 있다. 초기에는 약물치료, 물리치료, 주사치료 등이 시행되지만 증상이 지속되거나 악화될 경우 수술적 치료가 고려된다. 특히 고령 환자나 기저질환이 있는 환자에서는 비수술적 치료 옵션에 대한 관심이 높아지고 있다.

넥스트바이오메디컬 로고. [사진=넥스트바이오메디컬]

관절염 색전술은 관절 내 통증 발생에 관여하는 비정상 신생혈관을 선택적으로 색전하는 인터벤션 시술이다. 최근 국내외 학계에서는 기존 보존적 치료에 반응하지 않는 환자를 대상으로 해당 시술의 최소 침습적 접근과 통증 완화 가능성을 탐색하는 연구 결과들이 보고되고 있다.

해외에서는 무릎뿐 아니라 어깨, 팔꿈치, 고관절 등 다양한 관절 질환과 건병증, 스포츠 손상 등 여러 근골격계 질환에 대한 임상 연구가 활발히 진행 중이다.

넥스트바이오메디컬 관계자는 "이번 신의료기술 신청은 무릎 골관절염 환자를 대상으로 한 관절염 색전술의 국내 임상 적용 가능성을 검토받기 위한 중요한 첫걸음"이라며 "관절염 색전술을 시작으로 다양한 관절 및 근골격계 질환으로 적응증을 확대하고, 관련 임상 근거를 지속적으로 확보해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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