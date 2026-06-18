넥스트바이오메디컬, 무릎관절염 치료제 국제학술지 게재

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료기기 전문기업 넥스트바이오메디컬이 자사 혈관내색전촉진용보철재 '넥스피어에프'의 임상 연구 결과를 영상의학 분야 권위 학술지 '레디올로지'에 게재했다고 18일 밝혔다.

독일 샤리테 병원 연구팀이 수행한 이번 연구는 기존 스테로이드 및 히알루론산 주사 치료에 반응하지 않은 무릎 퇴행성 관절염 환자 194명을 대상으로 진행된 대규모 전향적 임상 연구다. 넥스피어에프를 사용한 슬관절 동맥 색전술(GAE)의 안전성과 유효성을 평가했다.

넥스트바이오메디컬 ET2026 관련 발표 사진. [사진=넥스트바이오메디컬]

회사에 따르면 넥스피어에프를 사용한 GAE는 총 239건의 시술에서 100%의 시술 성공률을 기록했다. 환자의 통증 정도를 평가하는 NRS(Numeric Rating Scale) 점수는 시술 전 7점에서 시술 12개월 후 3점으로 감소해 약 57%의 통증 개선 효과를 나타냈다.

무릎 기능과 삶의 질을 평가하는 KOOS(Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) 지표도 모든 평가 영역에서 통계적으로 유의한 개선을 보였으며, 환자의 약 80%가 임상적으로 의미 있는 개선을 달성했다. 중등도 이상의 시술 관련 이상반응은 관찰되지 않았다.

넥스트바이오메디컬 관계자는 "이번 게재는 넥스피어에프의 임상적 가치를 세계적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "현재 진행 중인 미국 RESORB 임상과 유럽 대규모 레지스트리 연구를 통해 임상 근거를 지속적으로 축적해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 회사는 샤리테 병원에서 약 500명의 환자를 대상으로 하는 대규모 레지스트리 임상시험 개시를 앞두고 있다. 17일부터 20일까지 스페인 발렌시아에서 개최되는 국제 색전술 전문 학회 'European Conference on Embolotherapy(ET 2026)'에서 넥스피어에프 관련 연구가 발표됐다.

nylee54@newspim.com