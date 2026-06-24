김도연, 단발 변신으로 완성한 세련미…프로필 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김도연이 한층 성숙해진 분위기와 깊어진 눈빛을 담은 새 프로필을 공개했다.

24일 판타지오는 김도연의 새 프로필 사진을 공개, 내추럴한 무드와 시크한 이미지를 감각적으로 풀어낸 콘셉트로 이목을 집중시켰다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 김도연. [사진=판타지오] 2026.06.24 moonddo00@newspim.com

공개된 사진 속 김도연은 단발머리에 스트라이프 셔츠와 청바지를 매치해 자연스러움을 연출하는가 하면, 손을 주머니에 살짝 걸친 채 은은한 미소를 지어 보이며 프로페셔널한 면모를 드러냈다. 특히 카메라를 응시하는 김도연의 담백한 눈빛과 과하지 않은 스타일링은 편안하면서도 세련된 멋을 자아냈다.

블랙 베스트 재킷 착장에서는 한층 깊어진 눈빛과 절제된 카리스마를 선보이며 분위기를 반전시켰다. 전신 컷에서는 시원한 비율과 군더더기 없는 실루엣으로 탄탄한 피지컬을 자랑하며 시선을 사로잡았다. 이처럼 김도연은 상반된 콘셉트를 자신만의 색으로 소화하며 한층 깊어진 존재감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 김도연. [사진=판타지오] 2026.06.24 moonddo00@newspim.com

김도연은 지난 5월 영화 '도라'로 칸 영화제에 입성하며 글로벌 무대에 강렬한 인상을 남겼다. 주인공 '도라'의 복잡한 내면을 섬세하게 그려낸 김도연의 열연은 칸 현지 상영 직후 약 8분간의 기립박수와 외신의 호평을 이끌어내며 국내외 영화 관계자들의 주목을 받았다.

또한 최근 김도연은 그룹 아이오아이(I.O.I) 10주년 기념 프로젝트 컴백 활동에 참여하며 의미 있는 행보를 이어갔다. 공개된 신곡은 각종 음원 차트 1위를 기록하는 등 뜨거운 반응을 얻었으며, 콘서트 투어까지 성공적으로 마무리하며 변함없는 인기를 입증했다.

한편, 새 프로필을 통해 변화를 알린 김도연이 앞으로 어떤 작품과 캐릭터로 새로운 모습을 보여줄지 기대가 모인다.

moonddo00@newspim.com