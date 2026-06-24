광명시 "순환나눔우산 활용 시민과 함께 자원순환 실천"

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박승원 시장 "시민이 쉽게 참여하고 체감할 수 있도록 자원순환 문화 확산"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 우산수리센터에서 수리한 우산을 '순환나눔우산'으로 활용해 시민과 함께 자원순환을 실천한다고 24일 밝혔다.

광명업사이클아트센터 1층에 비치된 순환나눔우산. [사진=광명시]

시에 따르면 '순환나눔우산'은 고장 나거나 사용자에게 필요 없는 우산을 수리해 재사용하는 자원순환 사업이다. 시는 필요할 때 자유롭게 이용할 수 있도록 광명업사이클아트센터와 여러 동 행정복지센터에 이 우산을 비치했다.

이 사업은 버려지는 우산을 줄이고 자원의 가치를 되살려 갑작스러운 비와 강한 햇볕에 대비해 시민의 생활 편의를 제공하기 위해 운영된다.

현재 광명업사이클아트센터 로비에는 순환나눔우산이 비치됐으며 이달 중에 광명7동, 철산2동, 철산3동, 하안1동, 소하1동, 소하2동, 일직동 등 7곳의 행정복지센터에도 추가로 비치할 계획이다. 준비된 우산은 모두 소진될 때까지 운영될 예정이다.

시민은 우천이나 폭염으로 갑작스럽게 우산이 필요한 경우 별도의 절차 없이 우산을 이용할 수 있다. 반납 의무 없이 필요한 시민이 자유롭게 사용할 수 있도록 편의성을 높였다.

이용 중 우산이 다시 손상되면 광명시 우산수리센터로 가져오면 되고 시는 이를 재수리해 다시 활용할 방침이다. 이는 수리, 나눔, 재사용으로 이어지는 자원순환 구조를 확산하겠다는 다짐이다.

광명업사이클아트센터 내 위치한 우산수리센터에서 지역공동체일자리 근로자들이 고장으로 사용이 어려운 우산을 수리하고 있는 모습. [사진=광명시]

박승원 시장은 "'순환나눔우산'은 버려질 자원에 새 의미를 부여하고 시민에게 가치를 돌려주는 생활 밀착형 자원순환 사업"이라며 "시민이 쉽게 참여하고 체감할 수 있도록 자원순환 문화를 확산하겠다"고 말했다.

광명시 우산수리센터는 시민들이 고장 난 우산을 1인당 최대 2개까지 무상으로 수리하고 있으며 기부받은 우산을 정비해 순환나눔우산으로 활용하고 있다.

1141world@newspim.com