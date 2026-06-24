의대 정원 늘었지만 일반전형은 줄어…비수도권 70% '지역 선발'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2027학년도 의대 3508명 선발…전년보다 492명 증가

일반전형·지역선발 사실상 5대5…지원 전략 달라져

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 의과대학 모집인원을 분석한 결과 전체 선발 규모는 늘었지만 지역 제한 없이 지원할 수 있는 일반전형 모집인원은 오히려 줄어든 것으로 나타났다.

진학사 입시전략연구소가 24일 각 대학 모집요강과 전형계획을 분석한 결과, 2027학년도 의대 정원 내 모집인원은 총 3508명으로 집계됐다.

서울 시내의 한 의과대학 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

이는 2026학년도 3016명보다 492명 늘어난 규모다. 신설된 지역의사선발전형 488명이 포함된 수치다.

다만 거주지나 출신 고교 지역과 관계없이 지원 가능한 일반전형 모집인원은 1757명으로 전년 1786명보다 29명 감소했다. 의대 증원 이전인 2024학년도 1991명과 비교하면 234명 줄어든 수준이다.

이에 따라 2027학년도 의대 선발 구조는 일반전형 50.1%, 지역 선발 49.9%로 사실상 절반씩 나뉘게 됐다. 2024학년도에는 일반전형과 지역인재전형 비율이 각각 66.0%, 34.0%였던 점을 고려하면 지역 기반 선발 비중이 크게 확대된 셈이다.

비수도권 의대에서는 이 같은 흐름이 더 뚜렷하게 나타났다. 2026학년도 비수도권 의대의 일반전형 비중은 39.1%였지만 2027학년도에는 30.6%로 낮아졌다. 반면 지역인재전형 50.7%, 지역의사선발전형 18.7%를 합한 지역 선발 비중은 69.4%에 달했다. 비수도권 의대 모집정원 10명 중 7명가량이 지역 학생을 대상으로 배정되는 구조다.

전형 유형별로도 일반전형과 지역 선발 간 차이가 컸다. 일반전형은 정시가 726명으로 41.3%를 차지해 가장 많았고, 학생부종합전형 628명(35.7%), 학생부교과전형 292명(16.6%), 논술전형 111명(6.3%) 순이었다.

반면 지역인재전형과 지역의사선발전형을 합한 지역 선발에서는 학생부교과전형이 50.5%로 절반을 넘었다. 이어 학생부종합전형 599명(34.2%), 정시 258명(14.7%) 순으로 나타났다. 같은 의대를 목표로 하더라도 지역인재 지원 자격 여부에 따라 선택 가능한 전형과 준비 전략이 달라지는 셈이다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 "최근 의대 입시에서 가장 큰 변화는 모집인원보다 선발 대상의 변화"라며 "이제 수험생들은 의대가 몇 명을 뽑는가보다 그중 내가 지원할 수 있는 자리가 몇 명인가를 냉정하게 따져봐야 한다"고 말했다.

이어 "자격 요건을 충족하는 지역 수험생은 확대된 지역 선발 전형을 적극 활용해야 한다"며 "일반전형을 준비하는 수험생은 정시나 학생부종합전형 등 본인의 강점에 맞는 전형에 역량을 집중할 필요가 있다"고 조언했다.

jane94@newspim.com