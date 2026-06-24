韩再次无缘MSCI发达市场观察名单 政府称改革成效仍需时日

纽斯频通讯社世宗6月24日电 韩国政府24日表示，韩国未能在2026年度摩根士丹利资本国际公司（MSCI）市场分类评估中被列入发达市场观察名单，主要原因在于外汇和资本市场改革措施仍需在市场中充分发挥作用并获得国际投资者认可。

韩国KOSPI指数18日首破9000点大关。【图片=纽斯频通讯社】

财政经济部和金融委员会当天发表联合声明称，MSCI已认可韩国政府近年来推进外汇市场和资本市场现代化改革所作出的努力及取得的成果，但部分改革措施仍处于实施阶段，已经完成的改革也需经过一定时间才能让市场充分感受到实际效果，因此韩国今年未被纳入观察名单。

根据MSCI当天公布的《2026年度市场分类评估》结果，韩国继续被归类为新兴市场（EM），同时未进入发达市场（DM）指数评估的第一阶段——观察名单。韩国目前与中国、印度等国家同属MSCI新兴市场指数体系，而发达市场指数则涵盖美国、日本、英国等23个国家和地区的主要资本市场。

韩国于1992年被纳入MSCI新兴市场指数，并于2008年首次进入发达市场观察名单。但由于韩元兑换限制以及外国投资者市场准入等问题持续受到关注，韩国于2014年被移出观察名单，此后一直未能实现晋级发达市场目标。

MSCI在本次评估中指出，韩国已采取多项措施改善市场准入环境，但部分根本性问题仍未完全解决。其中，韩元在离岸市场无法实现完全实物交割的问题仍是影响市场开放程度的重要因素。MSCI认为，目前韩元离岸交易仍主要依赖无本金交割远期外汇交易（NDF）模式，市场便利性和开放程度仍有待进一步提升。

韩国政府表示，将以此次评估结果为契机，进一步加强与国际投资者沟通。政府计划尽快建立与主要海外投资机构的常态化沟通机制，持续跟踪各项改革措施的实际运行情况，并根据市场反馈不断完善相关制度。

今年1月，韩国政府曾发布《纳入MSCI发达市场指数外汇及资本市场综合路线图》，提出推进外汇市场现代化改革、建立符合国际标准的证券交易和结算体系等措施。根据相关计划，韩国外汇市场交易时间将自今年7月起延长至24小时运行，并计划于2027年1月正式启动离岸韩元结算业务。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社