신용한 "청주공항, 중부권 항공 허브로...공항공사 유치·민간 활주로 추진"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사 당선인이 청주국제공항을 대한민국 중부권 항공 허브로 육성하기 위한 국가 사업 추진 의지를 재확인했다.

공항 이용객이 연이어 최대치를 경신하며 급성장하고 있지만 국가 차원의 투자와 제도적 지원은 이에 미치지 못한다는 판단에서다.

청주공항 방문한 신용한 충북지사 당선인. [사진=충북지사직 인수위] 2026.06.24 baek3413@newspim.com

신 당선인은 지난 23일 청주국제공항을 방문해 운영 현황과 주요 시설을 점검한 뒤 현장 브리핑을 통해 "청주공항은 최근 수년간 전국 지방 공항 가운데 가장 가파른 성장세를 보이며 중부권 거점 공항으로 자리매김하고 있다"며 "성장 속도에 걸맞은 국가적 지원 체계를 구축하는 것이 시급하다"고 밝혔다.

청주공항은 지난해 이용객 467만 명을 기록하며 3년 연속 역대 최다 실적을 갈아치웠고 올해는 개항 이후 처음으로 연간 500만 명 돌파가 유력한 상황이다.

국제선 이용객 증가율도 전국 지방 공항 가운데 가장 높은 수준을 보이며 국내 항공 교통의 새로운 성장 축으로 부상하고 있다.

신 당선인은 "청주공항은 충북을 넘어 충청권과 중부내륙, 수도권 남부를 아우르는 국가 전략 공항으로 성장했다"며 "이에 걸맞은 국가적 역할과 지원을 확보하는 것이 민선 9기 충북 도정의 핵심 과제"라고 강조했다.

특히 정부의 공공기관 2차 이전과 관련해 한국공항공사 유치 의지를 분명히 했다.

그는 "한국공항공사는 전국 공항 운영과 항공 정책을 총괄하는 핵심 기관"이라며 "전국에서 가장 빠르게 성장하는 공항을 보유한 충북이 이전의 최적지"라고 밝혔다.

이어 "공공기관 이전은 지역 안배를 넘어 국가 기능을 가장 효율적으로 수행할 수 있는 입지를 기준으로 이루어져야 한다"며 "충북은 공항 운영 성과와 정책 효과를 직결할 수 있는 전략적 거점"이라고 덧붙였다.

청주공항의 구조적 한계로 지적되는 민간 전용 활주로 확보 필요성도 거듭 제기했다.

신 당선인은 "현재 민·군이 활주로를 공동 사용하는 구조로는 급증하는 항공 수요를 감당하기 어렵다"며 "중부권 거점 공항 기능을 완성하기 위해 민간 전용 활주로는 반드시 필요하다"고 말했다.

그러면서 "이는 단순한 시설 확충을 넘어 수도권 공항 수요 분산과 중부권 항공 물류 체계 구축을 위한 국가적 사업"이라며 "국토교통부와 대통령실, 국회와의 협력을 통해 국가 계획 반영을 이끌어내겠다"고 했다.

baek3413@newspim.com