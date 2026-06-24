노벨상 수상자·AI 석학, 대전서 청소년 만난다

AI 핵심 요약beta
- 호암재단은 24일 대전서 청소년 특별강연회를 연다고 밝혔다.
- 디디에 쿠엘로 교수와 조경현 교수가 연사로 나선다.
- 외계 행성 탐사와 최신 AI 기술을 주제로 강연한다.
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디디에 쿠엘로·조경현 교수 참여…우주·AI 최신 지식 전한다
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 호암재단은 내달 4일 오후 2시 대전컨벤션센터에서 '노벨상·삼성호암상 수상자 청소년 특별강연회'를 개최한다고 24일 밝혔다.
이번 강연회에는 지난 2019년 노벨물리학상 수상자인 디디에 쿠엘로 교수와 2021년 삼성호암공학상 수상자인 조경현 교수가 연사로 나선다.
디디에 쿠엘로 교수는 '외계 행성 탐사'를 주제로 노벨상 수상의 기반이 된 연구 과정과 우주 천문과학의 최신 기술을 소개한다.
조경현 교수는 '최신 인공지능(AI) 기술'을 주제로 AI 연구 동향과 미래 사회 변화에 대한 통찰을 청소년 눈높이에 맞춰 전달할 예정이다. 강연 후에는 참가자들과 질의응답 시간도 마련된다.
호암재단은 2021년부터 여름·겨울 방학 기간 세계적 석학과 전문가를 초청해 청소년 대상 과학·인문학 강연을 진행해왔다. 지난해부터는 전국 순회 방식으로 확대했으며, 올해는 과학기술 중심지인 대전에서 행사를 이어간다.
강연회는 청소년뿐 아니라 대학생, 연구원, 교사 등 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 호암재단 홈페이지에서 사전 신청할 수 있다. 강연 영상은 행사 이후 재단 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.
syu@newspim.com