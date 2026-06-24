광양경자청, 폴란드와 투자유치 협력망 구축

AI 핵심 요약beta
- 광양만권경제자유구역청이 22일 폴란드서 포메라니아 개발공사와 투자협력 MOU를 체결했다.
- 양 기관은 투자설명회·정보공유, 투자기업 발굴·지원과 철강·반도체·재생에너지 등 분야 협력을 추진하기로 했다.
- 광양경자청은 해상풍력 플랜트 기업 방문해 광양만권 투자환경 설명하고 북유럽 해상풍력 협력 방안을 논의했다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광양만권경제자유구역청이 폴란드 투자유치기관과 협약을 체결하고 유럽 투자 네트워크 확대와 해상풍력 분야 협력 강화에 나섰다.
광양만권경제자유구역청은 지난 22일 폴란드 그단스크에서 포메라니아 개발공사(Pomerania Development Agency)와 투자유치 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.
포메라니아 개발공사는 폴란드 북부 지역의 외국인직접투자(FDI) 유치를 담당하는 기관으로, '인베스트 인 포메라니아' 사업을 통해 첨단기술, ICT, E-모빌리티, 재생에너지 등 분야에서 입지 선정 지원과 투자 사후관리 서비스를 제공하고 있다.
이번 협약에는 ▲투자설명회 및 정보 공유 ▲투자 희망 기업 발굴과 법·행정 지원 ▲철강·신소재·반도체·첨단제조·재생에너지·방위산업 분야 협력 ▲무역·투자 교류 공동 지원 등이 포함됐다.
광양경자청은 협약 체결 후 해상풍력 플랜트 제조기업 '모스토스탈 포모르즈'를 방문해 광양만권의 산업 기반과 투자 환경을 설명하고, 북유럽 해상풍력 산업 현황을 청취하며 협력 방안을 논의했다.
구충곤 청장은 "이번 협약을 계기로 해외 협력 네트워크를 강화하고 외국인 투자유치 확대에 적극 나서겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com