구윤철 "에이전틱 AI 인력 1000명 양성...청년일자리 대책 마련"

AI 핵심 요약beta
- 정부가 23일 첨단분야 교육 확대와 1000명 양성 계획을 밝혔다.
- 구 부총리는 이노베이션 아카데미를 찾아 교육 현장을 점검했다.
- 정부는 청년 취업 연계와 고용 회복 대책도 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
첨단부문 교육 확대 강조
청년일자리 회복방안 예고
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 에이전틱 인공지능(Agentic AI) 등 첨단분야 교육과정을 확대해 하반기 중 청년 인력 1000명 이상을 양성한다. 양성된 인력은 중소·중견기업, 벤처·창업기업, 공공기관 등 다양한 분야와 연결해 실제 취업까지 이어지도록 지원한다는 방침이다.
재정경제부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 23일 에이전틱 인공지능 등 첨단분야 인재양성 실무교육 현장인 이노베이션 아카데미를 방문하고 관계자 및 교육생들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.
에이전틱 인공지능은 단순히 질문에 답하는 생성형 AI를 넘어 목표를 설정하고 계획을 세운 뒤 도구를 선택·사용하며 실행까지 스스로 수행하는 자율형 인공지능을 뜻한다.
이노베이션 아카데미는 인공지능 활용 인재 양성 과정인 '코디세이 AI 네이티브' 프로그램 등을 운영하며 인공지능 전문인력 양성을 담당하는 기관이다.
이번 방문은 인공지능 대전환과 청년 고용 제고를 위한 방안 중 하나로 첨단부문 교육 확대의 중요성을 강조하기 위해 마련됐다.
이날 구 부총리는 교육현장을 살펴본 뒤 훈련 관계자와 교육생, 관련 기업 등과 간담회를 진행했다. 구 부총리는 "최근 주목받고 있는 에이전틱 인공지능을 중심으로 첨단부문 교육과정을 적극 발굴하고 하반기 중 1000명 양성을 목표로 대폭 확대해 나가겠다"고 말했다.
이어 "중소·중견기업, 벤처·창업기업, 공공기관, 사회복지·사회연대경제 등 문제해결 수요가 있는 모든 분야와 매칭해 청년의 입직까지 이어지도록 가용 정책수단을 모두 활용해 적극 지원하겠다"고 강조했다.
정부는 케이(K)-뉴딜 아카데미, 청년도약 부트캠프, K-디지털 트레이닝(KDT) 사업 등 기존 정책수단을 활용해 첨단분야 인재양성과 취업 연계를 지원할 계획이다.
구 부총리는 청년층 고용 여건에 대해서도 우려를 나타냈다. 그는 "청년층의 고용 여건이 인구·산업구조 변화, 경력직·수시채용 확산에 더해 중동전쟁 영향 장기화 등 3중고를 겪고 있다"고 평가했다.
그러면서 "이를 조속히 타개하기 위해 이미 발표한 '청년뉴딜 추진방안'의 핵심 과제를 속도감 있게 집행하는 한편 신규 보완과제도 적극 발굴해 가칭 '청년일자리 회복방안'을 통해 발표하겠다"고 덧붙였다.
jongwon3454@newspim.com