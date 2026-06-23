넥슨, 카트라이더 IP 신작 명칭 확정...'크레이지레이싱 카트라이더'로 원작 계승

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 23일 카트라이더 IP 신작 명칭을 크레이지레이싱 카트라이더로 확정하고 공식 웹페이지를 오픈했다
- 신작은 원작의 감성과 주행·조작감은 계승하고 현대적 시스템을 도입해 쾌적한 플레이 환경을 제공할 계획이다
- 넥슨은 로비와 클라이언트 환경을 직관·현대화하고 웹페이지를 통해 이용자와 개발 과정부터 적극 소통할 방침이다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 '카트라이더' 지식재산권(IP)을 활용한 개발 프로젝트의 정식 명칭을 '크레이지레이싱 카트라이더'로 확정했다. 23일 공식 웹페이지를 오픈하고 개발 방향성을 공개했다.
원작의 추억과 경험을 이어가기 위해 정식 명칭을 계승하기로 결정했다. 웹페이지는 게임에 관심을 보여온 이용자들과 개발 현황을 공유하기 위해 마련됐으며 개발 진행 상황을 담은 소식지를 정기적으로 발행할 예정이다.
'크레이지레이싱 카트라이더'는 원작의 감성과 주행감, 조작감 등 핵심 게임성을 기반으로 개발되고 있다. 동시에 현대적인 시스템을 도입해 쾌적한 플레이 환경을 제공할 계획이다.
오랜 서비스로 복잡해진 로비 화면은 직관적으로 재설계하고 있다. 기존 구조를 부분적으로 수정하는 데 그치지 않고 게임 전반의 흐름을 재정비하는 방향으로 접근 중이다. 64비트 전환과 DirectX 11 적용 등 클라이언트 환경도 현대화해 서비스 안정성을 높일 예정이다.
넥슨은 웹페이지 오픈을 기점으로 게임을 기다려온 이용자들과 개발 과정에서부터 적극적으로 소통할 방침이다.
origin@newspim.com