한투운용 'ACE AI반도체 ETF', 순자산 500억 돌파

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3개월 수익률 122.31%…해외형 반도체 ETF 2위

ARM·마벨 비중 국내 상장 ETF 중 최고 수준

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 상장지수펀드(ETF) 'ACE 글로벌AI맞춤형반도체 ETF'의 순자산액이 500억원을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 22일 기준 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 ETF의 순자산액은 504억원으로 집계됐다. 연초 대비 406.52% 증가한 수치다.

수익률도 상승했다. ACE 글로벌AI맞춤형반도체 ETF의 최근 3개월 수익률은 122.31%로, 레버리지 상품을 제외한 국내 상장 해외형 반도체 ETF 23개 가운데 2위를 기록했다. 최근 6개월 수익률은 132.20%, 1년 수익률은 174.65%다.

[사진=한국투자신탁운용]

이 ETF는 맞춤형 반도체(ASIC) 관련 산업을 선별해 소수 핵심 기업에 집중 투자하는 상품이다. 한국투자신탁운용은 반도체 설계 자산(IP)과 맞춤형 반도체 설계 분야 기업인 ARM 홀딩스(ARM)와 마벨 테크놀로지 그룹(마벨)의 주가 상승이 최근 수익률에 영향을 미쳤다고 설명했다.

지난 22일 기준 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 ETF 편입 종목 중 가장 높은 비중을 차지하는 종목은 ARM이다. ARM의 편입 비중은 29.88%다. ARM 주가는 최근 3개월 동안 208.06% 상승했다.

한국투자신탁운용은 인공지능(AI) 에이전트 확산으로 컴퓨팅 수요가 학습에서 추론으로 이동하면서 추론 워크로드 비용을 낮출 수 있는 중앙처리장치(CPU) 수요가 늘었다고 설명했다. 회사 측은 ARM이 전력 효율성 측면에서 강점을 보유하고 있으며, 최근 글로벌 빅테크 기업을 대상으로 자체 CPU 칩 공급을 확대하면서 IP 라이선스 사업자에서 칩 공급자로 사업 모델을 넓히고 있다고 밝혔다.

편입 비중 2위 종목은 마벨이다. 지난 22일 기준 마벨의 편입 비중은 23.14%다. 마벨 주가는 최근 3개월 동안 249.92% 상승했다.

마벨은 글로벌 커스텀 ASIC 디자인 서비스 시장에서 약 20~25%의 점유율을 보유한 기업으로 제시됐다. 한국투자신탁운용은 아마존웹서비스(AWS)향 맞춤형 ASIC 판매 확대와 광통신 사업 분야에서 엔비디아로부터 약 20억달러 규모 투자를 유치했다는 소식이 마벨 주가 상승에 영향을 미쳤다고 설명했다.

회사 측은 지난 6월 2일 대만 컴퓨텍스(COMPUTEX) 2026에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 마벨을 "차기 1조달러 기업"으로 언급한 점도 시장의 관심을 높인 요인으로 들었다. AI 인프라 경쟁이 그래픽처리장치(GPU)를 넘어 네트워크, 광통신, ASIC 등 데이터센터 전반으로 확대되면서 마벨의 전략적 가치가 부각되고 있다는 설명이다.

ETF CHECK 기준 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 ETF의 ARM과 마벨 편입 비중은 지난 22일 현재 국내 상장 ETF 중 가장 높다. 국내 상장 글로벌 반도체 ETF 다수가 엔비디아를 높은 비중으로 편입한 것과 달리, 이 상품은 브로드컴, 케이던스, 시놉시스 등을 함께 편입해 맞춤형 AI 반도체 관련 기업에 투자하도록 구성됐다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "AI 에이전트 확산으로 전력 효율과 비용 최적화가 중요해지면서 추론용 CPU와 ASIC이 AI 인프라의 주요 투자 영역으로 떠오르고 있다"며 "엔비디아가 컴퓨텍스 2026에서 ARM 기반 CPU를 탑재한 AI PC 플랫폼 'RTX 스파크'를 공개하는 등 PC부터 데이터센터까지 AI 컴퓨팅 전반에서 ARM 아키텍처의 영향력이 확대되고 있다"고 말했다.

이어 "ACE 글로벌AI맞춤형반도체 ETF는 CPU와 ASIC 산업을 주도하는 종목을 높은 비중으로 편입하며 최근 수익률 성과를 보였다"며 "기존 범용 반도체 시장을 이끄는 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF와 함께 투자할 경우 AI 산업 성장 관련 투자 대상을 넓힐 수 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com