파인테크닉스, 유클리드소프트 지분 인수 최종 실사 착수

AI 핵심 요약beta
- 파인테크닉스가 23일 유클리드소프트 지분 인수를 위한 최종 실사에 착수했다고 밝혔다
- 파인테크닉스는 LED 조명 중심에서 소프트웨어 사업 전환 일환으로 투자금 납입 후 차세대 보안 사업 협력을 논의할 예정이다
- 유클리드소프트는 AI 모델 보안·양자내성암호·지능형 CCTV 솔루션 등 보안 기술을 보유해 양사는 AI·양자 보안 분야 협력을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 파인테크닉스가 유클리드소프트 지분 인수를 위한 최종 실사에 착수했다고 23일 밝혔다.
파인테크닉스는 지난 5월 유클리드소프트와 투자의향서(LOI)를 체결한 후 예비·중간 실사를 거쳐 최근 투자확약서(LOC)를 체결했다. 최종 실사에서는 재무·회계 결산과 자산·부채 등 재무구조 및 기업가치 평가를 집중 점검할 계획이다.
회사에 따르면 최종 실사 결과 보고서 확인 및 실사 종료 시점에 투자금 납입을 완료할 예정이다. 파인테크닉스는 LED 조명 제조·공급 중심에서 소프트웨어 사업으로 전환하려는 계획의 일환으로 이번 투자를 추진 중이다. 투자금 납입 완료 후 양사는 차세대 보안 사업 관련 협력 방안을 논의할 예정이다.
유클리드소프트는 AI 모델 보안 기술을 보유하고 있다. 'SecuAI Guard'는 AI 모델과 학습 데이터의 보안 취약점을 자동으로 찾아내 보완·재검증하는 통합 플랫폼이며, 'SecuAI Runtime'은 드론·로봇·CCTV 등 현장 장비에 탑재된 AI 모델을 양자내성암호(PQC)로 보호하는 온디바이스 보안 엔진이다. 'Allkeeper'는 시각-언어 모델(VLM)을 적용해 영상 속 객체뿐 아니라 상황의 맥락까지 이해하는 지능형 CCTV 솔루션이다.
파인테크닉스 관계자는 "유클리드소프트는 AI 모델 자체를 보호할 수 있는 역량을 갖춘 회사"라며 "이번 지분 인수를 계기로 전략적 파트너십을 구축하고 AI·양자 보안 분야에서 기술 및 사업 협력 방안을 지속적으로 모색해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com