파미셀, 'BM SOME 200' 출시..."바이오 코스메틱 사업 확대"

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 파미셀이 줄기세포 배양액 리포좀 기술을 적용한 프리미엄 두피·모발 케어 제품을 선보이며 바이오 코스메틱 사업 확대에 나섰다.

23일 파미셀은 바이오 더마 코스메틱 브랜드 '바이 파미셀 랩(by Pharmicell LAB)'을 통해 프리미엄 전문가용 라인 'BM SOME 200'을 출시했다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 출시를 통해 파미셀은 기존 스킨케어 중심 사업에서 두피·모발 관리 시장으로 영역을 확대한다. 성장성이 높은 프리미엄 헤어케어 시장을 겨냥해 전문가용 제품과 홈케어 제품을 아우르는 브랜드 포트폴리오를 구축한다는 전략이다.

바이 파미셀 랩 BM SOME 200 Rootive Hair Ampoule. [사진=파미셀]

'BM SOME 200'은 파미셀이 자체 개발한 인체골수유래 줄기세포 배양액 리포좀 원료 'BM SOME(Bone Marrow Stem Cell Conditioned Media Liposome)'을 기반으로 한 프리미엄 케어 라인이다. 대표 제품인 'BM SOME 200 Ampoule'과 'BM SOME 200 Rootive Hair Ampoule'에는 BM SOME이 각각 20% 함유됐다.

이 가운데 'BM SOME 200 Rootive Hair Ampoule'은 두피 및 모발 관리를 위한 전문가용 MTS(Microneedle Therapy System) 앰플이다. BM SOME 20%를 비롯해 인체지방세포배양액, 카페인, 판테놀, 복합 펩타이드, 5중 히알루론산 등을 함유해 두피 보습과 진정, 두피 컨디션 관리에 초점을 맞췄다. 함께 출시된 'BM SOME 200 Ampoule'은 피부 관리를 위한 전문가용 제품으로, 보습과 탄력 관리 등 피부 컨디션 개선에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다.

파미셀은 해당 제품군을 두피관리센터와 에스테틱 시장을 중심으로 공급할 예정이다. 일반 소비재 시장보다는 전문가용 프리미엄 시장 공략에 집중해 고부가가치 사업으로 육성한다는 방침이다. 'Rootive Hair Shampoo', 'Rootive Hair Scalp Serum' 등 홈케어 제품도 순차적으로 출시할 계획이다.

파미셀 관계자는 "BM SOME 200은 줄기세포 배양 기술과 바이오 소재 연구 역량을 집약한 프리미엄 라인"이라며 "전문가용 피부·두피 관리 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 바이오 기반 화장품 사업을 새로운 성장동력으로 육성해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 파미셀은 세포배양 기술과 바이오 원료 개발 역량을 바탕으로 화장품 사업을 확대하고 있으며, 향후 BM SOME 기술을 적용한 프리미엄 스킨케어 및 헤어케어 제품군을 지속적으로 선보일 계획이다.

nylee54@newspim.com