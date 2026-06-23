홈플러스 미수금에 산지유통조직 '비상'…정부, 300억 긴급 금융지원

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원금 상환 1년 유예·추가 자금 공급

미수금 발생 규모 269억원 달해

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 홈플러스 미수금 문제로 자금난을 겪고 있는 산지 유통조직에 대해 원금 상환 유예와 추가 자금 공급 등 긴급 금융 지원에 나선다.

농식품부는 홈플러스에 농산물을 납품한 뒤 대금을 제때 받지 못해 유동성 위기를 겪고 있는 산지 유통조직을 대상으로 금융 지원을 추진한다고 23일 밝혔다.

지원 대상은 홈플러스 관련 미수금이 발생한 조직 가운데 올해 원물 확보용 정책자금 만기가 도래하는 곳이다. 농식품부는 미수금 규모와 상환 예정액 등을 고려해 원금 상환을 1년 유예하거나 신규 자금을 추가 배정할 계획이다.

홈플러스 영등포점. [사진=뉴스핌DB]

농식품부에 따르면 올해 산지유통활성화지원자금과 RPC벼매입지원자금 만기가 도래하는 조직은 총 25곳이다. 이 가운데 홈플러스 관련 미수금이 발생한 조직은 20곳이며, 미수금 규모는 총 269억원으로 파악됐다.

정부는 이번 조치를 통해 약 300억원 규모의 자금이 현장에 공급될 것으로 예상하고 있다.

산지 유통조직은 농산물을 개별 농가로부터 수집·선별·포장해 대형마트와 온라인 유통업체 등에 공급하는 역할을 담당한다. 이들 조직의 자금난은 농산물 수매 차질로 이어질 수 있어 농가 경영에도 직접적인 영향을 미친다.

특히 산지 유통조직들은 농산물 출하 시기에 맞춰 농가에 선지급하거나 수매 자금을 운용하는 경우가 많아 대형 유통업체의 대금 지급 지연이 발생하면 연쇄적인 유동성 위기에 직면할 수 있다.

농식품부는 산지 유통조직의 원물 확보와 농산물 수급에 차질이 발생하지 않도록 저리 정책자금을 활용해 지원한다는 방침이다. 해당 정책자금은 금리 0.5~3% 수준으로 지원된다.

plum@newspim.com