덕성여대, '서울북부 유스온' 특강 성료…AI 기반 취업역량 강화 지원

AI 핵심 요약beta
- 덕성여자대학교 대학일자리플러스센터가 11일 청년 대상 AI 직무 분석 특강을 진행했다고 23일 밝혔다.
- 이번 특강은 AI 활용 수요 증가에 맞춰 지역 청년의 차별화된 취업 역량과 고용정보 제공에 초점을 맞췄다.
- 참여 청년 전원이 수료했으며, AI 기반 직무 탐색·협업 전략·프롬프트 실습 등으로 취업 경쟁력 강화를 도모했다.
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34세 이하 청년 전원 수료, 고용지원 서비스 연계 확대
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 덕성여자대학교 대학일자리플러스센터는 지난 11일 서울북부고용복지플러스센터 2층 교육장에서 지역 청년들을 대상으로 진행한 공동·협업 프로그램 '서울북부 유스온(Youth ON)' 특강을 성황리에 마무리했다고 23일 밝혔다.
이번 특강은 최근 취업 시장에서 인공지능(AI) 활용 수요가 급증하는 흐름을 반영해 기획됐다. 지역 청년들에게 실질적인 고용지원서비스 정보를 제공하고 차별화된 취업 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
특히 AI 기반 직무 분석에 관심이 높은 34세 이하 지역 청년들이 참여해 전원이 교육 과정을 수료했다.
프로그램은 변화하는 채용 환경에 대응해 청년들이 AI 기술을 취업 준비에 효과적으로 접목할 수 있도록 구성됐다. 주요 내용으로는 직무 선택의 본질적 이유를 탐색하는 '취업을 위한 빅퀘스천'을 비롯해 산업·기업·직무 간 구조적 관계 분석, 직무별 7대 과업을 중심으로 한 AI 활용 및 협업 전략 설계, 개인 맞춤형 직무 탐색 가이드를 완성하는 AI 프롬프트 실습 등이 포함됐다.
정지용 덕성여대 학생·인재개발처장은 "이번 특강이 지역 청년들이 AI 시대에 부합하는 차별화된 직무 역량을 설계하는 데 유익한 발판이 됐기를 바란다"며 "덕성여대 대학일자리플러스센터는 앞으로도 지역 청년들의 취업 경쟁력을 강화하는 데 앞장서겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com