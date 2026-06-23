피아이이로보틱스, 日 비아메카닉스와 PCB 드릴링 솔루션 공동개발

AI 핵심 요약beta
- 피아이이로보틱스가 23일 비아메카닉스와 PCB 드릴링 솔루션 개발 위한 NDA를 체결했다.
- 양사는 지난해 하반기부터 고성능 AI 반도체 수요 대응 위해 차세대 PCB 정밀 가공 기술 공동 개발을 추진해왔다.
- 피아이이로보틱스의 로봇·제어 기술과 비아메카닉스의 기판 가공 노하우를 결합해 반도체 패키지·전장용 고주파 PCB 시장 공략에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 코스닥 상장사 피아이이의 자회사 피아이이로보틱스가 일본의 PCB 정밀 가공 장비 제조 전문기업 비아메카닉스와 차세대 PCB 드릴링 솔루션 개발을 위한 비밀유지계약(NDA)을 23일 체결했다고 밝혔다.
양사는 지난해 하반기부터 공동 개발 협력을 추진해왔으며, 이번 NDA 체결로 프로젝트 진행 속도를 높이기로 했다. 회사에 따르면 양사는 선행 기술 개발 및 제품 기획 단계에서 긴밀하게 협력해왔다.
비아메카닉스가 협력에 나선 배경에는 엔비디아, 브로드컴, AMD 등을 필두로 한 고성능 AI 반도체 및 통신 칩 수요 증가가 있다. 글로벌 PCB 제조사들이 고성능 기판의 수율 혁신을 위해 고도화된 장비 도입에 나서고 있기 때문이다.
피아이이로보틱스의 Physical AI 기반 고정밀 제어 및 로봇 자동화 기술과 비아메카닉스의 기판 홀(Hole) 가공 제조 노하우가 결합된 차세대 PCB 드릴링 솔루션은 반도체 패키지 기판 및 전장용 고주파 PCB 가공 시장에서 활용될 것으로 예상된다.
피아이이로보틱스 관계자는 "기술 협력이 NDA 체결을 통해 공식화된 만큼 신제품 개발 및 상용화 시기를 앞당기는 데 모든 역량을 집중할 것"이라고 밝혔다.
한편 피아이이는 제조라인 검사부터 AI, 로봇 자동화까지 제조 공정 전반을 제공하는 기업이다. 피아이이로보틱스는 AI 모델, 로봇 제어, 그리퍼 설계·제작, 군집제어 등 기술을 보유하고 있다.
nylee54@newspim.com