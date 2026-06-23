아르코, 2026 WFIMC 국제포럼 성료… 차세대 음악가 위한 새 이정표 제시

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 '2026 WFIMC 국제포럼(Inspiring the Future 2026)'을 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

예술위는 리투아니아 빌뉴스에서 열린 제70회 국제콩쿠르세계연맹(WFIMC)(회장 피터 폴 카인라드, World Federation of the International Music Competitions) 총회 기간 중, 지난 16일부터 19일까지 진행된 포럼에서 한국인 예술가들을 지원했다.

플로리안 리임 WFIMC 사무총장의 포럼 개회사[사진=예술위]

'미래를 향한 영감(Inspiring the Future)'을 주제로 열린 이번 포럼에는 세계 주요 클래식 음악계 관계자들과 차세대 음악가들이 한자리에 모였다. 포럼은 아티스트 토크, 쇼케이스, 피칭 세션, 워크숍 등 총 15개의 프로그램으로 진행되었으며, 참가자들은 클래식 음악계의 미래와 예술가의 성장 방향을 모색했다.

◆조성진·임윤찬의 뒤를 이을 한국 클래식 유망주 14인 참가

이번 포럼에는 전 세계에서 선발된 43명의 유망 음악가가 참여했으며, 아르코는 이 가운데 만 35세 이하의 한국 음악가 14인의 참가를 지원했다. 참가자들은 연주와 작곡 등 다양한 분야에서 활동하며 국제무대에서 주목받고 있는 청년 예술가들로 구성됐다.

연주자로는 ▲한국예술종합학교 최연소 바이올린 전공 입학자로 파가니니 국제 콩쿠르 3위·비오티 국제 콩쿠르 2위에 오른 김현서(바이올린), ▲쇤펠트 국제 현악 콩쿠르 최연소 1위, 윤이상 국제 콩쿠르 최연소 2위를 기록하고 한국예술종합학교 조기 입학을 앞둔 이재리(첼로), ▲막스 로스탈 국제 콩쿠르와 브람스 국제 콩쿠르에서 모두 1위를 차지한 신경식(비올라) 등이 참여했다.

개막식 축하공연(비젼 스트링 콰르텟) [사진=예술위]

작곡 분야에서는 ▲제네바 국제 콩쿠르, 에네스쿠 콩쿠르 등에서 입상한 김신(작곡), ▲클랑포룸 빈, 앙상블 앵테르꽁탕포랭 등과 협업한 정진우(작곡) 등이 함께했다. 참여자들은 포럼 기간 동안 세계 클래식 음악계 리더및 동료 음악가들과 활발히 교류하며 깊은 인상을 남겼다.

◆손열음·주형기와 함께 특별 프로그램… 차세대 음악가 경력개발 지원

포럼에는 ▲비엔나 스테이트 오페라 감독 및 밀라노 라 스칼라 극장의 CEO를 역임한 도미니크 마이어(Dominique Meyer), ▲세계적인 테너이자 대영제국훈장(CBE) 수훈자인 이안 보스트리지(Ian Bostridge), ▲클래식 코믹 듀오 이구데스만 & 주(Igudesman & Joo)의 멤버 피아니스트 주형기(Hyung-Ki Joo) 등 세계적인 음악가들과 WFIMC 산하 국제 콩쿠르 관계자 100여 명이 참석해 경험과 통찰을 공유했다.

포럼 기조 연설 중인 도미니크 마이어 전 밀라노 라 스칼라 극장 CEO[사진=예술위]

차세대 음악가들의 성장과 경력 개발을 돕기 위한 특별 프로그램도 진행됐다. 일반적인 콩쿠르와 달리 쇼케이스에서는 연주 레퍼토리의 확장, 악기의 실험성 극대화, 윤이상·토루 다케미츠 등 현대음악 등을 주제로 다양한 프로그램을 선보였다. 이후 이어진 아티스트 토크를 통해 서로 의미를 나누었다. 자유 주제의 피칭 세션에서는 새로운 형태의 콘서트, 콩쿠르의 사회적 역할 등 다양한 아이디어가 제안됐으며, 그중 동양과 서양의악기를 결합한 공연 프로그램 제안이 청중상을 수상했다.

이와 함께 피아니스트 주형기의 관객 소통 실습 워크숍, 한국인 참가자를 위해 특별히 마련된 손열음·스베틀린 루세브와의 라운드테이블도 진행됐다. 이들은 국제무대 경험과 예술가로서의 성장 과정, 경력 개발에 대한 다양한 고민과 경험을 나누며 밀도 높은 시간을 이어갔다.

포럼 함국인 참가자들. [사진=예술위]

◆국제 음악계 호평 이어져… 아르코-WFIMC 협력 확대 기대

포럼을 참관한 국제 클래식 음악계 관계자들은 이번 포럼에 대해 높은 평가를 내놓았다. 루빈스타인 국제 피아노 콩쿠르 예술감독 아리엘 코헨(Ariel Cohen)은 "이번 포럼은 매력적이고 유용하며 건설적인 프로그램"이라며 "젊은 음악가들과의 교류가 더욱 특별한 의미를 더했다"고 말했다.

피터 폴 카인라드 WFIMC 회장은 "아르코의 후원으로 열린 이번 포럼은 젊은 음악가들의 미래와 활기차고 혁신적인 음악가의 삶, 국제 교류의 중요성을 인상적으로 보여준 자리였다"고 소감을 전했다. 쇤펠트 국제 현악 콩쿠르 감독이자 WFIMC 부회장인 시시 예(Sisi Ye)는 "이번 포럼은 협력을 위한 새로운 형태이자 새로운 플랫폼"이라며 아르코와의 지속적인 협력에 대한 기대를 밝혔다.

jyyang@newspim.com