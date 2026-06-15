예술위, WFIMC 국제포럼 후원…김현서·이재리 등 세계 무대로

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 '2026 WFIMC 국제포럼(Inspiring the Future 2026)'을 후원한다고 밝혔다. 아르코(예술위)는 35세 이하의 차세대 음악가 14인의 참가를 지원한다

리투아니아 빌뉴스(Vilnius)에서 제70회 국제콩쿠르세계연맹(WFIMC)(회장 피터 폴 카인라드, World Federation of the International Music Competitions)가 열리는 가운데, 총회 기간 중16일부터 19일까지 나흘간 진행되는 '2026 WFIMC 국제포럼'을 아르코가 후원하게 된다.

[사진=한국문화예술위원회]

'미래를 향한 영감(Inspiring the Future)'을 주제로 열리는 이번 포럼은 전 세계 클래식 음악계를 이끄는 주요 인사들과 청년 음악가들이 한자리에 모여 클래식 음악계의 지속 가능한 미래를 모색하는 자리다. ▲영향력 있는 프로그래밍, ▲새로운 라이브 관객 개발, ▲새로운 공연 형식 등 급변하는 디지털 환경 속에서 음악계가 직면한 과제와 대응 전략을 심도 있게 다룰 예정이다.

이번 후원은 지난해 12월 서울에서 아르코와 WFIMC가 공동 주최한 국제포럼 'Beyond the Stage 2025'의 연장선에서 추진됐다. 양 기관은 한국 음악가들이 국제 음악계의 주요 흐름을 직접 경험하고 세계 무대에서 활동 영역을 넓혀갈 수 있도록 협력을 이어오고 있으며, 이번 포럼 역시 그 일환으로 마련됐다.

아르코는 이번 행사에 만 35세 이하의 차세대 음악가 14인의 참가를 지원한다. 지난 3월 아르코와 WFIMC가 공동 주최한 공개 모집을 통해 선발된 이들은 국내외 주요 콩쿠르 수상 경력을 바탕으로 음악적 역량과 성장 가능성을 인정받은 한국 클래식계의 유망주들이다. 참가자들은 포럼 기간 동안 세계적인 음악가, 콩쿠르 관계자, 공연 기획자들과 직접 교류하며 국제 음악계의 다양한 현장 경험을 쌓게 된다.

포럼에는 ▲영국의 세계적인 테너이자 대영제국 훈장(CBE) 수훈자인 이안 보스트리지(Ian Bostridge), ▲클래식 코믹 듀오 이구데스만 & 주(Igudesman & Joo)의 멤버로 20년간 활동해 온 한국계 영국인 피아니스트 주형기(Hyung-Ki Joo), ▲스위스 로망드 오케스트라(Orchestre de la Suisse Romande)의 악장이자 불가리아 국민 아티스트인 바이올리니스트 스베틀린 루세브(Svetlin Roussev) 등 세계적인 음악가들이 함께해 경험과 통찰을 공유할 예정이다.

아르코의 지원으로 현지를 찾는 한국 참가자 가운데는 조성진·임윤찬을 잇는 차세대 유망주들도 포함됐다. ▲한국예술종합학교 최연소 바이올린 전공 입학자로 파가니니 국제 콩쿠르 3위·비오티 국제 콩쿠르 2위에 오른 김현서(바이올린), ▲쇤펠트 국제 현악 콩쿠르 최연소 1위, 윤이상 국제 콩쿠르 최연소 2위를 기록하고 한국예술종합학교 조기 입학을 앞둔 이재리(첼로), ▲막스 로스탈 국제 콩쿠르와 브람스 국제 콩쿠르에서 모두 1위를 차지한 신경식(비올라) 등이 대표적이다.

아르코는 단순 참가 지원을 넘어 차세대 음악가들의 성장과 경력 개발을 돕기 위한 특별 프로그램도 마련했다. 피아니스트 손열음 등 세계 무대에서 활동하는 음악가들이 멘토로 참여해 국제 활동 경험과 노하우를 공유하는 라운드테이블, 무대 퍼포먼스와 관객 소통 역량을 높이기 위한 피아니스트 주형기의 실습 워크숍 등이 운영된다.

아르코 관계자는 "예술가에게 국제 무대는 새로운 관객과 동료를 만나 성장할 수 있는 소중한 기회"라며, "앞으로도 우리 예술가들이 세계 무대에서 역량을 펼치고, 세계 예술가들이 한국과 교류하며 새로운 가능성을 만들어갈 수 있도록 국제 협력을 지속적으로 넓혀 나가겠다"고 말했다.

jyyang@newspim.com