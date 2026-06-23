제이스코홀딩스, 필리핀 니켈광산 환경승인

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디나가트 프로젝트 Mining ECC 획득

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 제이스코홀딩스가 필리핀 디나가트 니켈광산 프로젝트의 주요 인허가인 광산 환경승인(Mining ECC)을 획득했다.

23일 제이스코홀딩스는 필리핀 환경천연자원부 산하 환경관리국(EMB)으로부터 디나가트 니켈광산 프로젝트의 Mining ECC 승인을 받았다고 밝혔다.

Mining ECC는 광산 개발에 앞서 환경영향평가와 지역사회 협의 등 관련 절차를 거쳐 발급되는 환경승인이다. 회사는 이번 승인으로 필리핀 현지에서 추진해 온 니켈 프로젝트의 사업화 절차를 진행할 수 있는 기반을 확보했다고 설명했다.

[자료=제이스코홀딩스]

제이스코홀딩스는 이번 Mining ECC 승인을 약 3년 만에 획득했다. 회사 측은 해외 광산 프로젝트의 핵심 환경승인 확보에 통상 7년 이상이 걸리는 사례와 비교해 승인 기간이 짧았다고 설명했다.

제이스코홀딩스는 그동안 필리핀 현지에서 광산 권리 구조, 투자, 현장 인프라, 운송·선적 체계, 니켈 원광 판매 네트워크 등을 구축해 왔다. 회사는 국내 민간기업이 필리핀 국영 광산 프로젝트에 실질 투자자이자 독점 판매 주체로 참여해 환경승인과 상업화 기반을 확보한 사례라고 설명했다.

Mining ECC는 니켈 프로젝트의 관리자인 필리핀 국영 광산개발 회사 PMDC(Philippine Mining Development Corporation) 명의로 발급됐다. PMDC는 정부 측 사업 주체이자 광산 관리자 역할을 맡는다. NMRI와 EVMDC는 현지 개발과 운영을 담당한다.

제이스코홀딩스의 필리핀 자회사 JSCO PH는 프로젝트 개발 재원을 투자하고, 2700ha 권역에서 생산되는 니켈 원광의 독점 판매를 담당한다. 회사는 PMDC의 광산 권리, NMRI·EVMDC의 개발·운영 역량, JSCO PH의 투자와 판매 역량이 결합된 구조로 채굴부터 판매까지 이어지는 사업 체계를 마련했다고 설명했다.

제이스코홀딩스는 2023년 JSCO PH를 설립했다. 이후 EVMDC에 대한 투자와 니켈 원광 독점 판매권 확보를 시작으로 인허가, 환경심사, 지역사회 공청회, 현장 검증, 인프라 구축을 함께 추진해 왔다.

회사는 Mining ECC 승인 이후 사업 착수에 대비해 광산 진입도로와 원광 운송로를 조성했다. 야적장과 운영 캠프도 구축했다. 원광 선적과 수출을 위한 항만과 코즈웨이 등 물류 인프라도 단계적으로 확보해 왔다.

제이스코홀딩스는 이번 승인으로 기존에 구축한 사업 인프라를 바탕으로 디나가트 니켈 프로젝트 상업화 절차를 추진할 계획이다.

회사 관계자는 "이번 Mining ECC 승인은 수년간 추진해 온 현지 권리 구조 정비, 투자, 환경심사 대응, 지역사회 협의, 현장 인프라 구축이 공식 성과로 이어진 것"이라며 "약 3년 만에 환경승인을 획득한 것은 필리핀 국영 프로젝트의 제도적 기반과 정부기관, 현지 파트너사와의 협력 체계가 뒷받침된 결과"라고 말했다.

이어 "이번 승인을 계기로 이미 구축한 인프라와 사업 구조를 기반으로 니켈 프로젝트 상업화를 추진하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com