토마토시스템 美법인, 보험 플랫폼 운영 계약 체결

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메드케어 파트너스 대상 포괄 서비스 제공

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 토마토시스템의 미국 현지법인 사이버엠디케어(CyberMDCare, CMD)가 미국 보험사 메드케어 파트너스 헬스플랜 텍사스(Medcare Partners Health Plan of Texas, Medcare Partners)와 보험 포털 및 디지털 헬스케어 플랫폼 운영 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 계약에 따라 CMD는 브로커 관리 포털(Broker Management Portal)과 가입 신청 포털(Enrollment Portal) 운영을 맡는다. 자사 디지털 헬스케어 서비스인 연례 건강검진(AWV), 원격 환자 모니터링(RPM), 지능형 케어 플랫폼(NOVA) 등도 통합 서비스 운영 대상에 포함된다.

보험 포털은 보험 상품 판매, 가입 심사, 고객 관리, 브로커 지원 등 보험 업무 전반을 처리하는 플랫폼이다. CMD는 이번 계약을 통해 보험 시스템 개발뿐만 아니라 미국 보험사의 서비스 운영 과정에도 참여하게 된다.

토마토시스템 로고. [사진=토마토시스템]

회사 측은 이번 계약이 미국 보험사에 직접 서비스를 제공하는 첫 사례라고 설명했다. CMD는 현지 보험 산업의 업무 절차와 규제 체계를 파악하고 운영 경험을 축적할 계획이다.

이번 계약에는 가입자 수를 기준으로 월 사용료를 산정하는 가입자당 월정액(PMPM, Per Member Per Month) 방식이 적용됐다. 보험 가입자가 늘어날수록 서비스 이용 규모와 매출이 함께 확대되는 구조다.

CMD와 메드케어 파트너스는 미국 의료정보보호법(HIPAA)에 따른 개인정보 보호와 보안 규정 준수를 위해 사업 제휴 계약(BAA)도 체결했다. CMD는 의료 정보의 수집·저장·전송·활용 과정에서 미국 규제 기준에 맞춘 관리 체계를 적용한다.

CMD는 미국 시장에서 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMS) 정책 변화와 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage) 시장 환경을 분석하며 플랫폼을 개선해 왔다고 설명했다. 메디케어 어드밴티지는 민간 위탁형 메디케어 보험을 말한다.

CMD의 지능형 케어 플랫폼 NOVA는 분산된 의료 데이터를 통합 관리하는 플랫폼이다. NOVA는 ▲AWV 기반 건강 평가 시스템 'Q-FLOW' ▲3D 통증 분석 시스템 'P-FLOW' ▲생체 신호 수집 시스템 'R-FLOW'로 구성된다. 회사는 이를 통해 환자의 건강 상태와 질환 위험도를 통합적으로 분석할 수 있다고 설명했다.

CMD 관계자는 "이번 계약은 미국 보험시장의 실제 서비스 환경에 진입해 보험 헬스케어 플랫폼 사업자로 사업을 확대하는 계기"라며 "보험 서비스 플랫폼 운영과 NOVA 중심의 디지털 헬스케어 서비스를 통해 미국 시장 사업을 추진하겠다"고 말했다.

이어 "의료·IT 기업들과 협력 네트워크를 확대해 미국 보험·헬스케어 소프트웨어 시장에서 사업 기회를 발굴하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com