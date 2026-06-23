아시아나항공 "12월 16일까지 스타얼라이언스 회원사 자격 유지"

AI 핵심 요약beta
- 아시아나항공이 23일 통합 대한항공 출범 전날인 12월16일까지 스타얼라이언스 회원사 자격을 유지한다고 밝혔다
- 아시아나클럽 회원은 12월16일까지 제휴 항공편 탑승 시 마일리지 적립 및 라운지·우선탑승 등 우수회원 혜택을 그대로 이용할 수 있다
- 스타얼라이언스 마일리지 보너스항공권은 제휴사별로 2026년 10월31일~12월16일 사이 발권·탑승 기한이 다르고 일부는 2027년 12월16일까지 탑승이 가능하다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 아시아나항공은 통합 대한항공의 출범(12월 17일) 직전인 12월 16일까지 스타얼라이언스 회원사 자격을 유지한다고 23일 밝혔다.
아시아나항공은 지난 2003년 3월 스타얼라이언스의 15번째 정규 회원사로 가입한 바 있다.
이에 따라 아시아나클럽 회원들은 12월 16일까지 스타얼라이언스 항공편 탑승 시 아시아나항공 마일리지를 적립할 수 있다. 아울러 스타얼라이언스 라운지 이용, 우선 탑승 서비스 등 기존의 우수회원 혜택도 변함없이 누릴 수 있다.
다만, 적립된 마일리지를 소진하여 스타얼라이언스 회원사 항공권을 사용할 경우 항공사별 조건이 상이하므로 ▲루프트한자 등 6개 항공사는 '26년 10월 31일까지 ▲전일본공수 등 5개 항공사는 '26년 11월 30일까지 ▲싱가포르항공, 유나이티드항공 등 9개 항공사는 '26년 12월 16일까지 발권 및 탑승을 완료해야 한다.
반면 ▲터키항공 등 4개 항공사는 '26년 12월 16일까지 발권을 완료하면 '27년 12월 16일까지 탑승 가능하다.
tack@newspim.com