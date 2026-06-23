웨이브 연애 리얼리티 '스탠바이미', 신규 유료 가입 견인 1위

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 웨이브 오리지널 연애 리얼리티 '스탠바이미'가 공개 첫 주부터 웨이브 전체 신규 유료 가입 견인 1위를 기록하며 의미 있는 성과를 거뒀다.

지난 19일 첫 공개된 '스탠바이미'는 공개일인 19일부터 21일까지 3일간 웨이브 신규 유료 가입 견인 콘텐츠 1위에 올랐다. 이는 드라마·예능 등 웨이브의 전 장르를 통틀어 이뤄낸 성과로, 해당 기간의 신규 유료 가입 견인 수치는 올해 초 공개된 웨이브 오리지널 '남의 연애4'의 오픈 첫 주 동 기간 성과 대비 약 33% 높은 기록이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 스탠바이미 포스터. [사진=웨이브] 2026.06.23 moonddo00@newspim.com

이번 성과는 남녀·남남·여여 등 성별과 관계없이 다양한 만남의 가능성을 열어둔 신규 연애 리얼리티 포맷이 공개 초반부터 시청자들의 관심을 확실하게 사로잡았음을 증명한다. '스탠바이미'는 정해진 성별 구도에 따라 관계를 예측하는 기존의 방식에서 벗어나, 출연자들이 각자의 감정과 관계의 가능성을 있는 그대로 마주하는 과정을 담아낸다.

지난 19일 공개된 '스탠바이미' 1·2화에서는 취향과 이상형을 기반으로 한 AI 매칭을 통해, 출연진들이 하우스에 입성하기 전 첫 1:1 데이트를 진행해 눈길을 끌었다. 남녀·남남·여여 등 다양한 만남 속에서 출연자들은 자신의 감정을 솔직하게 마주하고, 관계의 가능성을 탐색해 나갔다. 이 과정에서 피어나는 설렘과 혼란, 공감의 순간들이 기존의 정형화된 연애 공식과는 다른 결의 몰입감을 선사하고 있다.

웨이브는 '스탠바이미'를 통해 연애 리얼리티 장르 안에서 다양한 관계 서사를 다룬 신규 포맷을 선보이고 있다. 차별화된 콘셉트의 오리지널 콘텐츠가 공개 초반 신규 유료 가입 견인이라는 가시적인 성과로 이어진 만큼, 본격적으로 펼쳐질 출연자들의 감정 변화와 관계의 향방에도 관심이 쏠린다.

성별의 조건을 넘어 마음이 향하는 대상을 직접 마주하는 연애 리얼리티 '스탠바이미'는 매주 금요일 오전 11시 웨이브에서 독점 공개된다.

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