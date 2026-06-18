성별 뛰어넘은 첫 만남…'스탠바이미', AI 매칭 데이트 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 웨이브 새 연애 리얼리티 '스탠바이미'가 기존 연애 예능의 공식을 벗어난 색다른 만남을 예고했다.

'스탠바이미'는 성별의 조건을 넘어 다양한 사랑의 가능성과 진짜 감정을 마주하는 새로운 형태의 연애 프로그램이다. 출연진들은 마음이 움직이는 방향에 그 어떤 경계도 두지 않고, 오직 서로에게 느끼는 감정과 사랑의 '가능성'에만 집중하며 자신이 진정으로 원하는 관계를 찾아 나선다. 함께하는 시간 속에서 설렘과 고민, 예상치 못한 마음의 변화가 교차하며, 각자가 자신의 진짜 감정을 확인해가는 여정을 담아낸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 스탠바이미 예고. [사진=웨이브] 2026.06.18 moonddo00@newspim.com

19일 오전 11시 첫 공개되는 '스탠바이미' 1·2회에서는 출연진들의 첫 만남과 1:1 데이트가 베일을 벗는다. 첫 데이트는 각자의 이상형과 취향 등을 사전에 적어낸 설문조사를 바탕으로 한 AI 매칭을 통해 이뤄진다. 성별의 구분 없이 서로를 알아가는 출발점이 마련된 가운데, 출연진들은 낯선 설렘과 긴장 속에서 대화를 이어가며 관계의 가능성을 확인해 나간다.

AI 매칭에 따라 이성·동성 등 다양한 조합의 1:1 데이트가 성사된 점도 눈길을 끈다. 각자의 취향과 이상형을 바탕으로 매칭된 출연자들은 하우스 입성 전 첫 데이트를 통해 서로의 성향과 연애관을 알아가며 관계의 출발점을 마련한다. 이 가운데 한 출연자는 "그동안 만나온 남녀 모두에게 나의 성향을 숨겨왔다"라고 고백한 뒤, "'스탠바이미'를 통해 조금 더 솔직한 연애를 하고 싶다"라는 각오를 내비친다. 이처럼 첫 만남부터 진솔한 대화와 공감이 오가는 가운데, 각기 다른 조합의 출연자들이 어떤 방식으로 마음의 거리를 좁혀갈지가 1·2회의 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

그런가 하면 출연자들은 1:1 데이트 도중 연애를 둘러싼 솔직한 질문들을 마주한다. 한 커플은 "동성 연애와 이성 연애 중 본인이 더 편안함을 느끼는 관계는?"이라는 화두가 나오자, 각자의 지난 연애사를 돌아보며 진지한 대화를 이어 나간다. 또 다른 커플은 대화 도중 '여자 이상형'과 '남자 이상형'에 관한 디테일한 이야기를 나누다가, "우리 취향 겹치네…"라며 농담 섞인 경계심을 드러내 웃음을 안기기도 한다. 성별의 조건을 넘어 서로를 가능성으로 바라보는 관계 안에서, 출연자들이 어떤 감정의 변화를 마주하며 선택을 이어갈지 관심이 모인다.

웨이브의 새 연애 리얼리티 '스탠바이미'는 19일 오전 11시 1·2회를 동시 공개한다. 이후 매주 금요일마다 웨이브에서 독점 공개된다.

moonddo00@newspim.com