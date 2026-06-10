웨이브 '스탠바이미', 19일 첫 공개…성별 넘어선 연애 리얼리티

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 웨이브 새 오리지널 연애 리얼리티 '스탠바이미'가 성별의 경계를 넘어선 새로운 관계와 사랑의 가능성을 내세우며 오는 19일 시청자들과 만난다.

'스탠바이미'는 성별의 조건을 넘어 다양한 사랑의 가능성과 진짜 감정을 마주하는 새로운 형태의 연애 리얼리티다. 출연진들은 마음이 움직이는 방향에 그 어떤 경계도 두지 않고, 성별을 넘어 오직 서로에게 느끼는 감정과 사랑의 '가능성'에만 집중하며 자신이 진정으로 원하는 관계의 방향을 찾아 나간다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 스탠바이미 포스터. [사진=웨이브] 2026.06.10 moonddo00@newspim.com

무엇보다 '스탠바이미'는 기존 연애 예능의 익숙한 관계 구도에서 벗어나, 출연진들이 서로를 알아가며 자신의 감정을 확인해가는 과정을 담아낸다. 함께하는 시간 속에서 호감과 고민, 예상치 못한 마음의 변화가 교차하며, 각자가 진짜 감정을 마주해가는 여정이 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

이와 관련해 '스탠바이미'의 공식 포스터와 티저도 베일을 벗었다. 먼저 공식 포스터에서는 나란히 앉아 있는 세 남녀의 뒷모습과 독특한 구도를 통해, 한 방향으로 고정되지 않은 관계의 가능성을 암시했다. 여기에 '우리가 사랑할 모든 가능성'이라는 카피가 더해져 '스탠바이미'만의 차별화된 분위기를 기대하게 만든다.

함께 선보인 공식 티저에서는 진정한 사랑을 찾는 여정에 나선 출연진들이 변화무쌍한 감정에 휩싸이는 날것의 모습들을 생생하게 담아내 화제를 모았다. 이들은 상대와의 만남에서 "어떤 성별을 기대하셨죠?"라고 물으며 모든 방향으로 열려 있는 마인드를 드러낸다. 더불어 시간이 지날수록 복잡해지는 러브라인에 혼란스러워하는 모습과 함께, "열어두자, 그러려고 나온 거잖아?"라는 멘트에 세 남녀가 바닷가에 앉아 있는 장면이 이어져 본격적으로 펼쳐질 경계 없는 로맨스를 향한 관심을 고조시킨다.

성별의 조건을 넘어, 마음이 향하는 대상을 직접 마주하는 연애 리얼리티 '스탠바이미'는 오는 19일 웨이브 오리지널 콘텐츠로 독점 공개된다.

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