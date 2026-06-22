뉴욕증시 개장 전 특징주...마이크론·아포지테라퓨틱스·크레도·셰브론↑ VS 구글·스페이스X↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 22일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 인공지능(AI)과 반도체 관련 종목들이 강세를 이어가는 가운데, 대형 인수합병(M&A)과 오픈AI 협력 소식이 전해진 종목들이 급등세를 나타냈다.

반면 최근 상장 이후 급등했던 스페이스X(SPCX)와 핵심 인력 이탈 우려가 불거진 알파벳(GOOGL)은 약세를 보였다.

미국 캘리포니아주 밀피타스에 있는 샌디스크 본사 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆마이크론(MU)·샌디스크(SNDK)·인텔(INTC)

개장 전 거래에서는 메모리 반도체주가 강세를 나타냈다. 마이크론(MU)과 샌디스크(SNDK)는 4~5% 상승했고 인텔(INTC)은 2% 이상 올랐다.

투자자들은 오는 24일 발표되는 마이크론의 2026회계연도 3분기 실적에 주목하고 있다. 올해 들어 마이크론 주가는 약 300% 상승하며 AI 메모리 대표 수혜주로 부상했다.

도이체방크는 마이크론의 매출이 시장 전망치를 웃돌 것으로 예상했다.

◆ 아포지 테라퓨틱스(APGE)

바이오 기업 아포지 테라퓨틱스는 45% 넘게 급등했다. 애브비(ABBV)가 약 109억달러 규모에 회사를 인수하기로 공식 발표한 영향이다.

애브비는 주당 135.11달러의 현금으로 아포지의 모든 발행 주식을 인수할 예정이다. 이는 지난 목요일 종가 대비 약 49%의 프리미엄이 반영된 가격이다.

애브비는 이번 인수를 통해 호흡기 질환 치료 분야 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 애브비 주가는 1% 안팎 상승했다.

◆ 아르코사(ACA)

건설자재 업체 아르코사는 7% 이상 상승했다. 건축자재 기업 CRH가 85억달러 규모의 현금 거래를 통해 아르코사를 인수한다고 발표한 영향이다.

주당 인수 가격은 150달러로, 이는 직전 거래일 종가 대비 약 10%의 프리미엄이 반영된 수준이다.

CRH는 아르코사의 건설 제품 사업이 기존 사업 포트폴리오와 높은 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.

◆ 게티이미지(GETY)

게티이미지는 130% 폭등했다. 회사는 지난 주말 오픈AI와 콘텐츠 공급 계약을 체결했다고 발표했다.

이에 따라 게티이미지의 콘텐츠가 오픈AI 검색 서비스와 챗GPT에 활용될 예정이다.

다만 급등 이후에도 게티이미지의 시가총액은 여전히 10억달러를 밑도는 수준이다.

◆ 크레도 테크놀로지(CRDO)

AI 네트워크 반도체 업체 크레도 테크놀로지는 4% 이상 상승했다. 에버코어 ISI가 신규 커버리지를 개시하며 '시장수익률상회(아웃퍼폼)' 의견을 제시한 영향이다.

에버코어는 크레도가 현재 구리 기반 AI 연결 솔루션 업체로 평가받고 있지만 향후 광통신 기반 AI 네트워크 기업으로 재평가받을 가능성이 크다고 분석했다.

◆ 셰브론(CVX)

에너지 기업 셰브론은 0.5% 상승했다.

셰브론은 마이크로소프트(MSFT)의 텍사스 서부 데이터센터에 20년 동안 천연가스를 공급하는 계약을 체결했다고 발표했다.

'프로젝트 킬비(Project Kilby)'로 불리는 해당 데이터센터는 약 2.7기가와트(GW)의 전력을 소비할 것으로 예상된다. 이는 약 200만 가구가 사용하는 전력량에 해당한다.

데이터센터는 2028년부터 전력 공급을 받을 예정이다.

▶ 하락 종목

◆ 알파벳(GOOGL)

알파벳은 2% 넘게 하락했다.

구글 AI 연구조직 딥마인드의 수석 연구원인 존 점퍼가 경쟁사인 앤트로픽으로 이직한 영향이다.

앞서 구글 엔지니어링 부문 부사장인 노암 샤지어 역시 오픈AI 합류를 발표한 바 있어 AI 인재 유출 우려가 부각되고 있다.

◆ 스페이스X(SPCX)

스페이스X는 개장 전 거래에서 4% 이상 하락하며 나스닥 상장 이후 6거래일 만에 추가 조정을 받았다.

주가는 지난주 기록한 종가 기준 고점 대비 약 13% 하락했지만, 여전히 공모가 135달러 대비 30% 이상 높은 수준을 유지하고 있다.

koinwon@newspim.com