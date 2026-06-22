'124표 차' 충주시장 선거 재검표 간다

AI 핵심 요약beta
- 충북도선관위가 22일 충주시장 선거 재검표를 결정했다
- 124표 차 초박빙 승부와 많은 무효표로 맹정섭 전 후보가 재검표를 요청했다
- 재검표로 '새벽 역전극' 최종 결과가 뒤바뀔지 주목된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도선거관리위원회가 충주시장 선거 재검표를 결정했다.
지난 6·3 지방선거에서 초접전 끝에 단 124표 차이로 승부가 갈린 '새벽 역전극'의 진상이 다시 가려질지 주목된다.
충북도선관위는 22일 위원회의를 열고 더불어민주당 맹정섭 전 충주시장 후보가 제기한 재검표 요을 인용하기로 결정했다고 밝혔다. 이에 따라 충주시장 선거에 대한 재검표가 조만간 실시될 예정이다.
앞서 이번 충주시장 선거에서는 국민의힘 이동석 당선인이 5만 2962표(득표율 50.05%)를 얻어 5만 2838표(49.94%)를 득표한 맹 후보를 124표 차(0.11%포인트)로 제치고 당선됐다.
특히 개표 초반에는 맹 후보가 큰 격차로 앞서며 당선 소감까지 발표했으나 다음날인 4일 새벽 4시를 전후해 개표 결과가 뒤집히면서 전국적인 관심을 끌었다. 앞서 지난 8일 맹 후보는 후보 간 득표 차보다 무효표(2277표)가 지나치게 많다는 등의 이유로 재검표를 요청했다.
그는 "선거 결과에 불복하는 것은 아니며 개표 과정에 오류가 없었는지 재확인하기 위한 것"이라고 설명한 바 있다.
선관위 결정으로 재검표가 현실화되면서 초박빙 승부의 최종 결과가 뒤바뀔 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.
baek3413@newspim.com