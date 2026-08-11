유진기업, 지속가능경영보고서 발간...'안전보건경영·친환경' 핵심

AI 핵심 요약beta
- 유진기업이 11일 2025 지속가능경영보고서를 발간했다.
- 안전보건경영과 친환경 비즈니스를 핵심 이슈로 담았다.
- ISO 인증과 CP 운영으로 컴플라이언스를 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 유진그룹은 모회사인 유진기업이 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과와 지속가능성 전략을 담은 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 11일 밝혔다.
지난해 첫 보고서에 이어 두 번째로 발간한 이번 보고서는 GRI(Global Reporting Initiative) Standards 2021에 따라 작성됐다. 재무 성과와 함께 환경·사회·지배구조 전반의 비재무적 성과를 체계적으로 공개하며 ESG 경영 현황과 주요 활동을 종합적으로 담았다.
유진기업은 올해 보고서의 핵심 이슈로 안전보건경영과 친환경 비즈니스를 선정했다. 임직원과 협력사의 안전을 최우선 가치로 두고 안전보건 관리체계를 고도화해 온 과정을 소개했다. 아울러 녹색구매 확대, 친환경 제품 개발 등 사업 경쟁력 제고를 위한 활동도 담았다.
환경 분야에서는 온실가스와 에너지 관리, 자원순환 등 기후변화 대응 활동을 다뤘다. 사회 분야에는 인재 및 인권경영, 공급망 관리, 정보보호, 사회공헌 활동을, 지배구조 분야에는 이사회 운영, 윤리·준법경영, 주주가치 제고, 통합 리스크 관리 등의 성과를 수록했다.
특히 부패방지경영시스템(ISO 37001)과 준법경영시스템(ISO 37301) 인증을 취득하고 공정거래 자율준수프로그램(CP)을 운영하는 등 컴플라이언스 체계를 한층 강화했다. 이를 통해 법규 위반과 부패 등 잠재적 위험을 사전에 예방할 수 있는 관리 기반을 마련했다.
유진기업 관계자는 "이번 보고서에는 안전보건 관리체계 강화와 친환경 사업 확대를 비롯해 ESG를 실제 경영활동에 내재화하기 위한 노력과 성과를 담았다"며 "앞으로도 이해관계자와의 소통을 확대하고 ESG 경쟁력을 높여 기업과 사회가 함께 성장할 수 있는 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com