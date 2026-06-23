전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.23 (화)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

20억 찍은 동탄 대장 아파트…'반도체 머니'에 더 오르나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 반도체 호황 속 23일 동탄 아파트값이 신고가를 연일 경신했다
  • 동탄역 초역세권 대장 아파트가 20억대 중반까지 오르며 상승세를 주도했다
  • 동탄발 집값 강세가 분당·영통·기흥·병점 등 경기 남부 전역으로 확산되고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 내 거래 신고가 비중 평균 23.64%
반도체 산업 활황에 배후 주거 지역 상승

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 반도체 산업 호황 기대감이 화성 동탄 집값을 다시 끌어올리고 있다. 대장 아파트가 실거래가 20억원을 돌파한 데 이어 신고가 거래가 잇따르면서 시장 분위기도 빠르게 달아오르는 모습이다.

동탄에서 촉발된 상승세는 갈아타기 수요와 실수요자 중심의 신규 매수세를 타고 인근 지역으로 확산하고 있다. 업계에서는 반도체 산업 호재가 경기 남부권 전반의 집값 상승을 견인하고 있다는 분석을 내놓고 있다.

23일 부동산 플랫폼 아파트미 통계를 분석한 결과에 따르면 최근 동탄 아파트 시장은 대장주 단지들을 필두로 연일 최고가를 갈아치우고 있다. 실제 지난 16일부터 21일까지 주간 기준 동탄 지역 아파트 총 거래 신고 건수 478건 중 신고가 거래는 133건으로, 전체의 약 27.8%에 달했다. 이는 이달 초인 1주차 (17.7%)와 2주차(24.4%)에 이어 가파르게 상승한 수치다. 6월 내 전체 거래 아파트 평균 신고가 비중은 23.64%로, 4채 중 1채 꼴로 신고가를 경신하고 있는 셈이다.

신고가 상승세는 동탄역 인근 초역세권 랜드마크 단지들이 견인하고 있다. 동탄역 롯데캐슬 전용면적 84㎡는 이달 22억2500만원에 거래되며 평형 최고가를 새로 썼고, 시범단지 내 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 전용 128㎡ 역시 24억원에 손바뀜되는 등 가격 상단이 크게 높아졌다.

주목할 점은 이러한 동탄의 뚜렷한 가격 강세가 연관 지역의 연쇄적인 상승을 촉발하고 있다는 것이다. 매매가 상승으로 차익을 실현한 동탄 지역 1주택자들이 규제 지역 및 전통적인 선호 지역으로 주거지를 옮기면서, 주변 시장의 매수세를 자극하고 있다. 상황이 이렇자 기존 계약을 깨고 호가를 높인 뒤 다시 계약을 하는 사례도 속출하고 있다.

남혁우 우리은행 부동산 연구원은 이 같은 경기 남부권의 도미노 상승 현상에 대해 반도체 산업 활황에 따른 직주근접 수요와 자산 가치 상승이 맞물린 결과라고 분석했다.

남 연구원은 "반도체 산업 경기 활황에 대한 기대감으로 동탄을 중심으로 경기 남부 배후 주거 지역들의 가격 강세 흐름이 굳건하게 유지되고 있다"며 "동탄의 경우 남쪽과 북쪽 등 전방위 지역에서 매매 매물 감소 현상이 두드러지고 있으며, 이에 따라 가격 상승폭도 점차 확대되는 추세"라고 진단했다.

이어 남 연구원은 "동탄의 가격 강세 흐름이 지속됨에 따라 이곳을 매도한 소유자들의 일부 갈아타기 움직임이 이어지며 성남시 분당구, 수원시 영통구 역시 두 자릿수 상승률을 유지하는 등 양호한 가격 흐름을 보이고 있다"고 설명했다.

또한 실거주 목적의 배후 수요 유입도 가격을 지지하는 요인으로 지목했다. 남 연구원은 "반도체 산업 종사자들이 출퇴근하기 용이하면서도 아직 10억원 이하 아파트가 밀집되어 있는 용인 기흥, 화성 병점 등 연관 지역으로 신규 매수를 자극하고 있다"며 "결과적으로 해당 지역들 역시 매수세가 유입되며 가격 상승폭이 확대되는 모습을 보이고 있다"고 덧붙였다

dosong@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
사진
李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동