'5월 9일' 이후 서울 아파트값 상승폭 더 커져…강남권·용산 상승 확대

서울 아파트 매맷값 상승률 0.28%→0.31%로 확대

전세 매물부족 현실화에 서울 전셋값도 상승세 지속

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 아파트 매매가격이 이번주 0.31% 상승률을 보이며 양도세 중과가 개시된 '5월 9일' 이후 또다시 상승폭 확대를 이어갔다.

21일 한국부동산원의 2026년 5월 3주(5월 18일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 매매가격지수는 0.07% 상승, 전세가격지수는 0.11% 상승을 각각 기록했다. 수도권은 0.17% 올랐으며 지방은 -0.01%로 하락했다.

[자료=한국부동산원]

서울 아파트 매맷값은 0.31% 오르며 지난주(0.28%)보다 확대된 상승폭을 보였다. 부동산시장 예상대로 매물이 줄어들며 거래가 주춤한 가운데 재건축 추진 단지 및 정주여건 양호 단지 등을 중심으로 수요가 집중된데 따른 것으로 풀이된다.

이번 주도 서울 아파트값 상승은 비(非)한강벨트가 이끌었다. 종암·길음동 뉴타운 대단지가 강세를 보인 성북구가 0.49% 올랐으며 서대문구(0.46%), 관악구(0.45%), 강북구(0.45%)가 높은 상승을 보였다. 뒤이어 광진구(0.43%), 강서구(0.43%), 송파구(0.38%)에서 서울 평균을 넘는 주간 상승률을 기록했다. 아울러 그동안 집값 약세가 이어졌던 도봉구도 0.37% 오르며 강북권 집값 상승대열에 동참했다.

강남·서초·송파 강남3구와 용산구는 지난주에 이어 이번 주에도 상승세가 나타났다. 지난주 11주만에 상승전환한 강남구는 이번주 0.20% 주간 상승률을 보이며 지난주(0.19%)보다 상승폭이 소폭 커졌다. 서초구는 지난주(0.17%)에 비해 비교적 많이 오른 0,26% 상승률을 기록했으며 송파구와 용산구도 0.38%와 0.22%로 지난주보다 확대된 상승폭을 보였다.

경기 아파트 매맷값도 0.12% 오르며 지난주(0.11%)에 비해 상승폭을 키웠다. '5월 9일' 직후인 지난주처럼 고도 상승을 보인 지역은 줄었지만 0.3%를 넘는 상승률을 보인 단지가 늘면서 경기 전체 아파트값 상승폭도 커졌다. 최근 광폭 상승을 보이는 광명시는 지난주(0.67%)에 이어 이번 주에도 0.68% 오르며 경기지역 아파트값을 선도했다. 안양동안, 성남분당 1기 신도시 라인은 0.48% 상승을 기록했으며 성남중원(0.47%)과 화성동탄(0.46%), 성남수정(0.43%)도 높은 주간 상승률을 보였다.

지난주 상승 전환한 과천시는 이번 주에도 지난주와 같은 0.20% 매맷값 상승을 기록했다. 이밖에 용인수지(0.38%), 수원영통(0.38%)에서도 경기 평균을 뛰어넘는 상승률을 보였다. 지난주 보합을 기록했던 인천은 서구(0.05%), 부평구(0.04%)에 힘입어 이번주 0.01% 오르며 5주 만에 상승으로 전환했다.

지방은 전체적으로 -0.01% 변동률로 하락한 가운데 5대 광역시 -0.03%와 세종 -0.11%로 모두 하락했으며 8개도는 보합을 보였다. 5대 광역시는 울산이 0.11%로 유일하게 상승했으며 부산(보합)을 제외한 나머지는 모두 하락했다.

[자료=한국부동산원]

전국 주간 아파트 전세가격지수는 지난주 대비 0.11% 상승을 보였다. 수도권은 0.19%, 지방은 0.03% 상승했다.

서울 아파트 전셋값 상승폭이 지속적으로 확대되고 있다. 서울 전셋값은 지난주(0.28%)에서 이번 주 0.29% 상승을 기록했다. 전반적인 임차수요가 꾸준한 가운데 정주여건 양호한 역세권 및 대단지 등을 중심으로 임차문의가 증가하며 상승계약 체결되고 있다는 게 한국부동산원의 분석이다.

이번주에도 서울 아파트 전셋값 상승은 송파구가 주도했다. 송파구는 잠실·거여동 주요 단지 위주로 오르며 0.51% 상승을 기록했으며 성동구도 0.49% 오르며 뒤를 쫓았다. 이어 성북구(0.47%), 광진구(0.42%), 도봉구(0.42%), 노원구(0.39%)에서 높은 전셋값 상승이 나타났다.

경기 아파트 전셋값은 0.15% 주간 상승률을 보이며 전주(0.18%)보다 상승폭이 하락했다. 화성동탄(0.42%), 안양동안(0.38%) 등 전셋값 강세지역이 이번 주에도 높은 상승률을 보였다. 인천은 연수구(0.17%)를 비롯한 대부분의 지역에서 0.1% 이상 상승하며 전체 0.12% 상승률을 기록했다.

지방 아파트 전셋값은 0.03% 오른 가운데 5대광역시 0.04%, 세종 0.12%, 8개도 0.02% 상승을 각각 기록했다. 지난주와 같은 0.04% 상승률을 보인 5대 광역시에서는 지난 주와 같이 울산(0.12%), 부산(0.08%)에서 전셋값 강세가ㅏ 두드러졌다. 8개도도 지난 주와 같은 0.02% 상승률을 보였다. 남원시(0.21%)와 전주덕진(0.20%)에서 강세가 나타난 전북 전셋값이 0.08% 올랐다.

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