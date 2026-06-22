제테마 USA, '스킨부스터 연계 의료기기 장비' 美 시장 공급 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 제테마 USA가 22일 스킨부스터 연계 의료기기 공급 계약을 체결했다.
- 제테마 USA는 REVALUX 등 3종 의료기기의 미국 판매를 준비했다.
- FDA 510(k) 허가 제품으로 미국 시장 사업 다각화를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 제테마의 미국 법인 제테마 USA가 피부미용 의료기기 전문기업과 스킨부스터 제품 연계 의료기기 공급 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.
제테마 USA는 REVALUX를 비롯해 총 3종의 의료기기에 대한 미국 시장 판매를 준비하고 있다. REVALUX는 미세 바늘(마이크로니들)과 고주파(RF) 기술을 결합한 RF 마이크로니들링 시스템으로, 피부 조직에 정밀한 에너지를 전달해 다양한 피부 개선 시술에 활용된다.
회사에 따르면 REVALUX는 RF 출력 강도와 조사 시간을 세분화하여 조절할 수 있으며, RF와 마이크로니들링을 동시에 적용하거나 마이크로니들링 단독 모드로도 사용 가능하다. 인체공학적으로 설계된 핸드피스와 직관적인 사용자 인터페이스를 적용해 시술 편의성을 높였다.
제테마 USA 관계자는 "REVALUX는 정밀한 RF 에너지 제어 기술과 사용자 편의성을 갖춘 장비로 미국 의료진과 환자들에게 새로운 시술 옵션을 제공할 것"이라며 "이번 공급 계약을 통해 성장 중인 메디컬스파 시장의 니즈에 최적화된 스킨부스터와 연계하여 다양한 의료기기 장비까지 사업 포트폴리오를 확대하겠다"고 말했다.
REVALUX는 미국 FDA 510(k) 허가를 획득한 제품이다. 제테마 USA는 이번 계약을 계기로 히알루론산 기반 사업에서 의료기기까지 사업 범위를 확대하며 미국 시장 내 사업 다각화를 추진할 계획이다.
nylee54@newspim.com