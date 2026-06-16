제테마, 대용량 필러 시술 세미나 개최

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 에스테틱 전문기업 제테마가 서울 서초구 이미지업성형외과와 함께 '라인온라인 필러 세미나'를 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 세미나는 대용량 필러 시술을 시행하는 병·의원 20여 곳을 대상으로 진행됐으며, 총 22명의 의료진이 참석했다. 대용량 필러 시술의 적용 범위와 안전성, 디자인 전략, 임상 노하우 등을 공유하는 자리였다.

회사에 따르면 이번 행사는 이미지업성형외과 곽여진 원장의 이론 강연을 시작으로 케이스 리뷰, 라이브 데모, 질의응답 순으로 진행됐다. 제테마의 HA 필러 'e.p.t.q. eve S'와 콜라겐 스티뮬레이터 'Ecolla S eve S'를 조합한 'eve S 듀오'가 주요 프로그램으로 소개됐다.

제테마 필러 세미나. [사진=제테마]

곽여진 원장은 "두 가지 제품을 활용해 시술할 경우 환자에게 시술 직후 볼륨감은 물론 중장기적인 볼륨 개선 효과까지 기대할 수 있다"고 설명했다. 세미나에서는 자연스러운 볼륨 디자인, 시술 후 만족도를 높이기 위한 상담 포인트, 필러 시술 시 고려해야 할 핵심 포인트와 주의사항 등이 다뤄졌다.

참석자들은 다양한 임상 사례를 바탕으로 eve S 듀오의 적용 방식과 제품 선택 기준, 디자인 접근법에 대해 의견을 나누며 학술 교류를 진행했다.

제테마 관계자는 "앞으로도 eve S 듀오를 포함한 다양한 제품군을 기반으로 임상 현장에 실질적인 도움이 되는 전문 교육 프로그램과 학술 교류의 장을 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com