하이젠알앤엠, 휴머노이드용 액추에이터 공개

AI 핵심 요약beta
- 하이젠알앤엠이 22일 미국 오토메이트 2026에서 차세대 휴머노이드용 액추에이터 솔루션을 공개했다
- 자체 3K 유성기어 기반 감속기 기술로 6종 액추에이터만으로 전신 휴머노이드 구축이 가능해졌다고 설명했다
- 인간친화형 구조와 이중 센싱으로 안전성과 순응성을 높였으며 글로벌 로봇 제조사와 협력을 확대할 계획이라고 했다
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△△[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로봇 및 정밀 제어 솔루션 전문기업 하이젠알앤엠은 미국 시카고에서 열리는 북미 최대 로봇 자동화 전시회 '오토메이트 2026'에 참가해 차세대 휴머노이드 로봇용 액추에이터 솔루션을 공개한다고 22일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 솔루션은 지난 4월 독일 '하노버 메세 2026'에서 선보인 감속기 기술을 기반으로 완성됐다. 하이젠알앤엠이 독자 설계한 3K 복합 유성기어(3K Compound Planetary Gear) 아키텍처를 적용해 단일 입력 대비 최대 100:1의 고감속 성능을 구현할 수 있다.
감속기 모듈을 바탕으로 6개 모델의 액추에이터만으로 전신 휴머노이드를 구축할 수 있는 솔루션을 개발했다. 새롭게 공개되는 액추에이터는 손목과 목, 어깨와 팔꿈치, 허리, 고관절과 발목, 무릎 등 휴머노이드의 각 관절 위치에 맞게 세분화되어 있다. 로봇 제조사가 휴머노이드 로봇의 관절 구조와 구동 조건에 따라 적합한 모듈을 선택해 적용할 수 있도록 설계했다.
이번 액추에이터 라인업에는 '인간친화형 액추에이터' 개념을 반영했다. 안전을 고려한 구조 설계와 이중 센싱 기술을 적용해 로봇 구동 과정의 안정성을 높였다. 높은 역구동성과 자연스러운 순응성을 확보해 로봇이 외부 충격을 흡수하고 부드럽게 움직일 수 있도록 했다. AFPM(Axial Flux Permanent Magnet) 모터를 결합해 콤팩트한 구조에서도 높은 토크 밀도를 구현했다.
하이젠알앤엠 김재학 대표는 "이번 오토메이트 2026에서 공개하는 6개 모델의 액추에이터 라인업은 하노버 메세에서 검증받은 핵심 감속기 기술의 완성본"이라며 "글로벌 로봇 제조사들의 높은 관심에 부응하여 차세대 휴머노이드 로봇 시장의 핵심 파트너로 도약할 것"이라고 밝혔다.
한편 회사는 이번 전시를 통해 글로벌 로봇 제조사 및 자동화 시스템 업체들을 대상으로 휴머노이드 핵심 구동 모듈 기술을 소개하고 향후 적용 가능성에 대한 논의를 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com