이천시, 창전동 임시 공영주차장 무료 회차시간 30분으로 연장

AI 핵심 요약beta
- 이천시가 22일 창전동 임시 공영주차장 무료 회차를 30분으로 늘렸다.
- 지역 상인과 시민의 불편을 반영해 상점가 이용 편의를 높였다.
- 시는 전통시장과 상점가에 활력을 주는 상생 행정이라 밝혔다.
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[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시는 22일 부터 지역 상점가와 시민들의 주차 편의를 증진하기 위해 창전동 임시 공영주차장의 무료 회차 시간을 기존 10분에서 30분으로 연장했다고 밝혔다.
이천시는 이번 주차 시간 연장이 여유로운 장보기와 상점 이용을 유도해 침체된 상점가에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.
무료회차시간 연장은 짧은 회차 시간으로 인해 상가 이용에 제약이 따른다는 지역 상인들과 시민들의 현장의 목소리 반영한 결과로 '지역 경제 살리기'라는 폭넓은 공감대 속에 추진됐다.
이천시 관계자는 "이번 공영주차장 무료 회차 시간 확대는 단순히 주차 제도를 변경하는 것을 넘어, 우리 지역의 근간인 전통시장과 상점가를 살리기 위한 강력한 의지를 담은 상생 행정"이라며 "앞으로도 소상공인들에게 실질적인 도움이 되고 지역 경제에 온기를 불어넣을 수 있는 다양한 지원 정책을 발굴해 나가겠다"라고 전했다.
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