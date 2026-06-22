차석호 함안군수 당선인, 민선 9기 군정 방향 확정…공약 실행 가능성 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 차석호 함안군수 당선인이 22일 군정 운영 방향을 점검했다.
- 인수위는 5대 지표와 공약 이행 가능성을 검토했다.
- 차 당선인은 7월 1일 맞춰 실행계획을 확정하겠다 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일상 변화 실현 정책 설계
㈜·[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 함안군수직 인수위원회가 민선 9기 출범을 앞두고 군정 운영 방향과 공약 이행 가능성을 점검하는등 향후 군정 청사진 마련에 속도를 내고 있다.
차석호 함안군수 당선인은 22일 인수위원회 중간보고회를 열고 민선 9기 군정 운영 방향과 공약 검토 추진 상황을 종합 점검했다.
차 당선인은 "군정 운영의 큰 틀을 5대 지표로 설정하고 혁신경제, 희망농업, 문화관광, 균형도시, 열린행정 등으로 분야를 구분해 과제를 다각도로 검토하겠다"고 말했다.
차 당선인은 군민과의 약속 이행을 최우선 원칙으로 삼되, 실행 가능성을 중심에 둔 공약 관리 기조를 제시했다. 재원 확보 방안과 법·제도 적합성, 사업 효과 등을 함께 살펴 단순한 공약 나열을 넘어 민선 9기의 핵심 정책과제로 발전시키겠다는 구상이다.
이를 위해 정책 방향과의 적합성, 실제 추진 가능성, 재원과 일정의 현실성, 군민 체감도를 주요 기준으로 삼아 과제별 검토를 강화하겠다고 강조했다.
차 당선인은 구호성 사업보다 군민이 일상에서 변화를 느낄 수 있는 정책에 무게를 두겠다는 입장을 분명히 했다.
차 당선인은 이날 보고 내용을 토대로 분야별 의견 수렴과 보완 절차를 거쳐 최종 실행계획을 마련할 계획이다.
민선 9기 공식 출범일인 7월 1일에 맞춰 군정 운영 방향을 확정하고, 중장기 로드맵과 세부 추진일정을 함께 제시한다는 방침이다.
news2349@newspim.com