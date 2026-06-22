박용선, 포스텍 방문...지역 인재 양성·청년 정착 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 박용선 포항시장 당선인이 22일 포스텍을 방문해 협력 강화와 청년 정착 방안을 논의했다.
- 포항시와 포스텍은 글로컬대학·지역인재 양성 사업과 연계한 상생 협력 모델 구축에 뜻을 모았다.
- 박 당선인은 대학정책과 신설 등으로 대학과 상시 협력 체계를 만들고 청년 정주 기반을 확대하겠다고 밝혔다.
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[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 박용선 포항시장 당선인이 22일 포항공과대학교(POSTECH)를 방문해 협력 강화 방안을 논의하고 지역 인재 양성과 청년 정착 방안을 공유했다.
이번 방문은 박 당선인이 최근 밝힌 지역대학과 연계한 청년 정착과 인재육성을 전담할 '대학정책과' 신설 계획과 연계된 행보이다.
이날 박 당선인은 김성근 포스텍 총장 등 대학 관계자들과 만나 글로컬 대학 사업과 지역 성장 인재 양성 체계(구 RISE) 사업 추진 현황을 청취했다.
또 포항시와 대학 간 주요 현안에 대해 폭넓게 의견을 나누고 지역 산업 경쟁력 강화와 미래 인재 양성, 청년 정주 여건 개선을 위한 상생 협력 방안을 논의했다.
특히 포스텍의 연구·교육 혁신 전략과 포항시의 지역 발전 정책을 연계해 지역 혁신 생태계를 고도화하고 대학과 지역이 함께 성장하는 협력 모델 구축에 뜻을 모았다.
박용선 당선인은 "지역의 미래 경쟁력은 대학과의 협력에서 시작된다"며 "포스텍을 비롯 지역 대학과 긴밀히 협력해 청년이 머물고 기업이 성장하는 도시를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
앞서 박 당선인은 민선 9기의 시정 운영 방향으로 지역 대학과의 협력 강화를 주요 과제로 제시했다.
박 당선인은 향후 대학정책과 신설을 통해 지역 대학과의 상시 협력 체계를 구축하고 청년 인재 육성과 정주 기반 확대에 나설 계획이다.
nulcheon@newspim.com