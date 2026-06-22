[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...마이크론 실적 앞두고 반도체주 강세

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 22일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 주요 반도체와 메모리 종목들이 강세를 나타내고 있다.

미국과 이란의 평화 협상 진전으로 국제유가가 하락하고 위험자산 투자심리가 개선된 가운데, 인공지능(AI) 투자 확대 기대가 반도체 업종 전반을 다시 끌어올리는 모습이다. 특히 이번 주 마이크론(MU)의 실적 발표를 앞두고 메모리 관련 종목에 매수세가 집중되고 있다.

최근 월가 랠리는 AI 관련 낙관론이 주도하고 있다.

제너럴리 인베스트먼트의 미셸 모르간티 수석 전략가는 "AI 열풍이 제조업 전반을 끌어올리고 있으며 미국 경제도 견조한 모습을 유지하고 있다"며 "미국·이란 협상 진전 이후 주식시장 환경은 여전히 우호적"이라고 평가했다.

인텔 일러스트레이션 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 마이크론·샌디스크 강세…AI 메모리 기대 지속

이날 개장 전 거래에서 ▲마이크론(MU)과 ▲샌디스크(SNDK)는 4~5% 상승했다. ▲인텔(INTC)도 2% 이상 올랐다.

투자자들은 오는 24일 발표되는 마이크론의 2026회계연도 3분기 실적에 주목하고 있다. 올해 들어 마이크론 주가는 약 300% 상승하며 AI 메모리 대표 수혜주로 부상했다.

도이체방크는 마이크론의 매출이 시장 전망치를 웃돌 것으로 예상하고 있다. 메모리 가격 상승과 AI 데이터센터 투자 확대가 실적 개선을 뒷받침할 것이라는 분석이다.

다만 최근 브로드컴이 사상 최대 실적에도 투자자 기대를 충족하지 못해 급락했던 사례처럼, 마이크론 역시 높아진 시장 눈높이를 만족시킬 수 있을지가 관건으로 꼽힌다.

◆ AI 인프라 수요 확대…반도체주 전반 지지

시장에서는 AI 데이터센터 투자 확대가 반도체 업종 전반의 투자심리를 지지하고 있다고 보고 있다.

마이크로소프트(MSFT)를 비롯한 대형 기술기업들이 데이터센터 인프라 확충에 대규모 자본지출을 이어가고 있으며, 이에 따라 고대역폭메모리(HBM), 저장장치, 네트워크 반도체 수요가 동반 확대될 것이라는 기대가 커지고 있다.

AI 서버와 데이터센터 구축 경쟁이 이어지면서 메모리뿐 아니라 반도체 장비와 AI 연결 솔루션 업체들에 대한 관심도 높아지고 있다.

◆ 유가 하락·중동 긴장 완화도 투자심리 개선

거시 환경도 반도체주에 우호적으로 작용하고 있다.

미국과 이란은 60일 안에 최종 평화 합의에 도달하기 위한 로드맵에 합의했으며, JD 밴스 미국 부통령은 이란이 국제원자력기구(IAEA) 핵사찰단 복귀를 수용했다고 밝혔다.

이에 따라 국제유가는 하락세를 보였고, 인플레이션 압력이 완화될 수 있다는 기대도 커졌다.

다만 투자자들은 이번 주 발표되는 개인소비지출(PCE) 물가지수와 연방준비제도(Fed·연준) 인사들의 발언도 주시하고 있다. 연준이 매파적 기조를 유지하고 있는 만큼 물가 지표가 예상보다 강하게 나올 경우 기술주와 반도체주의 변동성이 다시 커질 수 있다는 전망이다.

시장에서는 당분간 AI 투자 확대와 메모리 업황 개선 기대가 반도체주를 지지하겠지만, 마이크론 실적과 PCE 물가 지표가 단기 흐름을 결정할 핵심 변수로 작용할 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com