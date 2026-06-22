BofA "미 연준, 올해 75bp 인상…내년에는 동결 전망"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9·10·12월 인상 예상…"워시 체제 반응함수, 생각보다 매파적"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 올해 기준금리를 75bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 인상할 것이라고 뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치가 전망했다. 견조한 경제 지표와 케빈 워시 신임 연준 의장 체제에서 매파적 연준에 대한 기대가 커지고 있다는 점을 근거로 들었다.

22일(현지시간) BofA는 연준이 9월과 10월, 12월에 각각 금리를 올릴 것으로 내다봤다. 올해 변동이 없을 것이라던 기존 전망을 뒤집은 것이다.

이 같은 전망은 이달 초 연준이 기준금리를 동결한 직후 나왔다. 당시 연준에서는 거의 절반이 올해 금리가 오를 것으로 예상했다. 이처럼 이전보다 더 매파적인 전망은 견조한 노동시장과 높아진 인플레이션 우려와 맞물려 있다.

BofA 애널리스트들은 투자 노트에서 "6월 경제전망요약(SEP)과 워시 의장의 발언은 연준의 반응함수가 우리가 생각했던 것보다 훨씬 매파적임을 시사한다"고 설명했다.

다만 런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 금융시장은 올해 42bp의 금리 인상을 반영하고 있다.

BofA 애널리스트들은 올해 세 차례 인상 이후 연준이 2027년에는 금리를 동결할 것으로 예상했다. 이들은 "인플레이션이 끈적하게 유지될 가능성이 커 실질 정책금리가 지나치게 제약적인 수준이 되는 것을 막을 것"이라고 판단했다.

BNP파리바와 맥쿼리를 비롯한 증권사들도 연준이 올해 금리 인상에 나설 것으로 본다.

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.22 mj72284@newspim.com

mj72284@newspim.com