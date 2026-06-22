김재준 군산시장 당선인, 안전 행보와 침수 대응체계 점검

AI 핵심 요약beta
- 김재준 군산시장 당선인이 22일 첫 현장점검에 나섰다.
- 경포천 배수펌프장과 상습 침수지역을 살펴 재난대응체계를 점검했다.
- 침수 저감사업과 통합 대응체계 구축으로 시민 안전을 강화하겠다고 밝혔다.
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통합 컨트롤타워 구축, 시민 안전 확보 방안 마련
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 김재준 군산시장 당선인이 취임 전 첫 공식 현장 일정으로 침수 예방시설을 점검하며 시민 안전 확보를 위한 재난 대응체계 강화에 나섰다.
김 당선인은 22일 장마철 집중호우와 만조 시 발생할 수 있는 침수 피해 예방 대책을 점검하기 위해 군산시 도심 배수의 핵심 시설인 경포천 배수펌프장과 상습 침수 지역을 방문했다.
이날 김 당선인은 경포천 배수펌프장의 운영 준비 상황을 확인하고 집중호우 시 침수 우려가 있는 재해 취약지역을 둘러보며 배수로 준설 상태와 유수지 용량 등 도심 배수체계를 종합적으로 점검했다.
군산시는 집중호우와 서해안 만조가 겹칠 경우 경포천 자연배수가 어려워 수문을 닫고 배수펌프장을 가동해 하천수를 강제로 바다로 배출하는 방식으로 도심 침수를 예방하고 있다.
시는 지난 5월 배수펌프 가동에 필요한 고압 전력 수전을 완료하고 시험 가동을 실시했으며, 전기안전관리자와 직원들이 24시간 비상근무 체계를 유지하고 있다.
김 당선인은 앞서 민선9기 인수TF팀 안전건설국 업무보고에서도 시간당 150㎜ 이상의 극한호우에 대비한 단계별 침수 대응체계 구축 필요성을 강조했다.
특히 경포천 특정도시하천 지정과 옥회천 정비, 배수펌프장 증설, 국비 확보 방안 등을 포함한 종합대책 마련을 주문했다.
김 당선인은 "장기적인 침수 저감사업이 완료되기 전까지는 피해가 반복될 가능성이 있다"며 "차수막 설치와 풍수해보험 지원은 물론 수해 폐기물 신속 처리, 지하상가·지하주차장 침수 예방 대책 등 시민 피해를 최소화할 수 있는 방안을 적극 검토하겠다"고 밝혔다.
이어 "도로가 상가보다 높아 빗물이 상가로 유입되는 지역은 재포장 시 절삭 후 포장하는 구조적 개선 방안을 마련하고, 해수면 상승과 하천·항만 퇴적 등 군산의 지역 특성을 반영한 전문 연구용역도 검토하겠다"고 덧붙였다.
김 당선인은 취임 이후 경포천 특정도시하천 지정 추진과 함께 정치권 및 중앙부처와 협력 체계를 구축하고, 침수대책 관련 부서 간 공동 대응을 위한 시장 직속 통합 컨트롤타워를 운영하는 등 시민 안전 중심의 재난 대응체계 구축에 시정 역량을 집중할 계획이다.
lbs0964@newspim.com