삼현, '시카고 오토메이트 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 삼현이 22일 미국 시카고서 열리는 오토메이트 2026 참가를 밝혔다.
- 삼현은 한국로봇관에서 프레임리스·인휠 모터와 스마트 액추에이터를 전시한다.
- 삼현은 북미·유럽 로봇 OEM 등과 마케팅을 진행해 글로벌 로봇·피지컬 AI 시장 진출을 확대한다.
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한국로봇관 참여해 북미·유럽 고객사 접점 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 모션 컨트롤 전문 기업 삼현은 오는 25일(현지시간) 나흘간 미국 일리노이주 시카고 맥코믹 플레이스에서 열리는 '오토메이트 2026'에 참가한다고 22일 밝혔다.
오토메이트 2026은 북미자동화추진협회(A3)가 주최하는 로봇 및 자동화 기술 전시회다. 회사 측에 따르면 이번 행사에는 전 세계 1000개 이상 기업이 참여하고 5만명 이상 바이어가 방문할 예정이다.
삼현은 이번 전시회에서 한국로봇산업진흥원이 주관하는 '한국로봇관(K-ROBOT PAVILION)'에 참여한다. 회사 부스는 '휴머노이드 로봇 파빌리온(Humanoid Robot Pavilion)' 인근에 배치됐다.
삼현은 전시회에서 프레임리스 모터, 인휠 모터, 스마트 액추에이터 등 3종 제품군을 선보인다. 프레임리스 모터는 휴머노이드 로봇 관절의 소형화와 경량화에 활용되는 제품이다.
인휠 모터는 자율주행 로봇(AMR)과 고하중 자율주행 로봇(HAMR)의 구동 부품으로 제시된다. 스마트 액추에이터는 정밀 제어가 필요한 로봇 및 자동화 장비에 적용되는 제품군이다.
삼현은 현장에서 북미와 유럽 지역의 로봇 주문자상표부착생산(OEM) 기업, 물류 자동화 기업, 특수 목적형 로봇 제조사의 구매 담당자와 엔지니어를 대상으로 비즈니스 마케팅을 진행한다.
회사는 자동차 전장 시장에서 쌓은 양산 경험과 품질 관리 경험을 기반으로 로봇 부품 시장에서 고객 맞춤형 사양 대응 역량을 알릴 계획이다.
박기원 삼현 대표이사는 "이번 오토메이트 2026 참가는 전통적인 자동차 부품 시장을 넘어 글로벌 로봇 및 피지컬 AI 시장으로 사업 영역을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "북미 전시회를 기반으로 글로벌 고객사 다변화를 추진하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com