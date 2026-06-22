LG, 엔비디아 본사 찾는다…피지컬 AI 협력 구체화

AI 핵심 요약beta
- LG그룹 주요 경영진이 22일 미국 엔비디아 본사를 찾아 피지컬AI·로보틱스 협력 방안을 논의했다.
- 이들은 기술 세션을 통해 원LG 체제 기반 협력 모델과 사업화 가능성이 높은 우선 과제를 도출하는 데 집중했다.
- 앞서 8일 구광모 회장과 젠슨 황 CEO는 레퍼런스 로봇·AI 인프라·미래 모빌리티 등 AI 생태계 전반 중장기 협력을 강화하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG그룹 주요 계열사 경영진이 엔비디아 본사를 찾아 피지컬 인공지능(AI)과 로보틱스 분야 협력 방안을 논의한다. 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 회동 이후 2주 만에 이뤄지는 후속 실무 협의다.
22일 업계에 따르면 현신균 LG CNS 사장, 정수헌 LG사이언스파크 대표(부사장), 김병훈 LG전자 최고기술책임자(CTO·부사장), 이현욱 LG전자 HS연구센터장(부사장), 민죤 LG이노텍 CTO(상무) 등 LG 주요 경영진과 실무진 30여명은 오는 22일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라 엔비디아 본사를 방문한다.
이들은 엔비디아 경영진과 기술 세션을 갖고 피지컬 AI, 로보틱스, AI 인프라 등 분야별 협력 과제를 논의할 예정이다. 특히 그룹 차원의 핵심 역량을 결집한 '원 LG' 기반 협력 방안과 사업화 가능성이 높은 우선 추진 과제를 도출하는 데 초점이 맞춰질 것으로 보인다.
앞서 구 회장과 황 CEO는 지난 8일 서울 여의도 LG트윈타워에서 만나 레퍼런스 로봇 공동 개발, AI 인프라, 미래 모빌리티 등 AI 생태계 전반에서 중장기 협력을 강화하기로 했다. LG는 가전, 로봇, 모빌리티 부품, 스마트 공간, AI 인프라 역량을 엔비디아의 AI 플랫폼과 결합해 피지컬 AI 분야 협력을 확대한다는 계획이다.
kji01@newspim.com