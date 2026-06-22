'토이 스토리5' 박스오피스 1위…세대 불문 호평 속 '흥행 질주' 예고

AI 핵심 요약beta
- 토이 스토리5가 19일부터 21일 개봉 첫 주말 박스오피스 1위를 기록했다
- 토이 스토리5는 3일간 71만명 동원하며 올해 외화 최고 흥행작 첫 주말 기록을 넘었다
- 제시의 성장 서사와 변치 않는 장난감의 가치에 관객들이 세대 불문 공감했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '토이 스토리 5'가 전 세계적인 호평 속 개봉 첫 주말 전체 박스오피스 압도적 1위를 기록하며 흥행 신호탄을 쏘아 올렸다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 '토이 스토리 5'는 지난 19일부터 21일 3일 동안 71만 3065명의 관객을 동원하며 누적 관객수 87만 2547명을 기록하며 전체 박스오피스 1위를 수성했다.
이는 올해 외화 최고 흥행작인 '프로젝트 헤일메리'의 개봉 첫 주말 누적 관객수(56만 1363명)보다 높은 수치로, 이번 작품이 앞으로 또 어떤 기록을 세울지 이목을 집중시킨다. 이와 함께 로튼토마토 신선도 지수 94%, CGV 골든에그지수 98%를 기록하며 전 세계 평단과 관객 모두를 사로잡으며 6월 극장가 흥행을 본격 이어갈 전망이다.
실관람객들은 "제시 서사가 감동적이었어요…아이 어른 모두가 보기 좋은 영화"(CGV 세입***), "쓰디쓴 성장통을 잘 받아들일 수 있게 된 모습을 보고 괜스레 뿌듯했다"(롯데시네마 구**), "제시가 새로운 리더로 서는 순간마다 눈물 핑"(CGV 지혜***), "새로운 친구와 연결고리를 만들어가는 모습이 우리와 닮아있었다"(롯데시네마 구름**), "장난감도 아이들과 함께 자라난다 너무나 아름다운 영화ㅠㅠ"(CGV 김***) 등 '제시'의 성장 서사를 향한 응원을 보냈다.
이와 함께 "영원히 곁에 있을 순 없지만 마음 속엔 영원히 있다"(CGV 용감***), "우리에게 토이는 토이 스토리야"(CGV hoy***), "시대는 변하지만 우리 모두에겐 장난감이 같이 있었다 그립다 눈물 주륵"(CGV 용감***), "동심으로 돌아간 유쾌한 시간"(CGV 이안***) 등 시대가 변해도 변하지 않는 가치에 대한 메시지를 향해 연령 불문 공감을 표했다.
영화 '토이 스토리 5'는 '보니'의 새 친구가 된 스마트 태블릿 '릴리패드'의 등장으로 전에 없던 위기를 마주한 '제시', '우디', '버즈' 등 장난감들이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 함께하는 이야기로, 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
jyyang@newspim.com