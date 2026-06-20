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골프프라이드 신제품 'CP' 출시, 부드럽고 쫀득한 그립감 일품

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AI 핵심 요약

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  • 골프프라이드는 19일 서울에서 신형 그립 CP를 공개했다
  • CP는 플러스4·리듀스드 테이퍼 등 기술로 부드러움과 접지력을 강화했다
  • 신제품 CP는 스탠다드와 미드사이즈로 출시되며 8월 4일부터 판매한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프 그립 브랜드 골프프라이드(Golf Pride)가 울트라 소프트 그립 라인업인 CP 컬렉션의 새로운 모델 'CP'를 출시한다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프프라이드의 신제품 CP [사진=골프프라이드] 2026.06.20 iaspire@newspim.com

CP는 손에 힘을 덜 주고 편안한 그립감을 유지할 수 있도록 설계된 제품이다. 기존 CP 컬렉션이 가진 뛰어난 부드러움과 접지력에 최신 기술과 성능을 더해 골퍼의 니즈를 반영했다.

골프프라이드 제이미 레드포드 사장은 "많은 골퍼에게 중요한 것은 스코어보다 코스 위에서 얼마나 편안하게 플레이할 수 있는지"라며 "CP는 편안함과 자신감을 제공할 뿐 아니라 스윙마다 클럽과의 연결감을 높여 골퍼가 라운드를 더 즐길 수 있도록 돕는다"라고 말했다.

CP 컬렉션은 오랜 기간 많은 골퍼의 사랑을 받아온 제품군으로, 최근에는 PGA투어, LPGA투어, PGA투어 챔피언스의 주요 대회에서도 사용되며 그 성능을 인정받고 있다. 특히 아시아 태평양 시장은 큰 만큼 골프프라이드도 많은 공을 들이고 있다. 지난 19일 서울에서 진행된 신제품 소개 행사에 직접 참석한 골프프라이드 마이크 미링오프 아시아태평양 총괄은 "한국과 일본, 중국 등 아시아 태평양 시장은 골프프라이드에 매우 중요한 시장이다. 이들의 니즈(요구)를 잘 파악하고 좋은 제품을 만드는 데 집중하고 있다"고 밝혔다.

신제품 CP는 골프프라이드의 대표 기술인 플러스4(Plus4) 기술을 적용해 보다 편안한 그립 압력을 유도하며, 다양한 특징을 갖췄다.

골프프라이드 숀 스티바 제품 총괄은 "장갑을 착용하는 윗손 부위에는 우수한 접지력을 제공하고 아랫손 부위에는 미끄러짐을 최소화해 안정적이고 일관된 스윙을 돕는 접지력과 트랙션존(Traction Zones)이 있고 임팩트 때 전달되는 충격과 진동을 완화해 더욱 편안한 타구감을 제공하며 손의 피로감을 줄여주는 부드러운 그립감을 제공한다"고 설명했다.

또한 리듀스드 테이퍼(Reduced Taper) 디자인으로 하단부 직경을 보다 크게 설계해 그립 압력을 자연스럽게 줄여주며, 스윙 중 불필요한 긴장을 완화한다. 최근 증가하고 있는 두꺼운 그립 선호 트렌드도 반영했다.

19일 직접 신제품 CP 그립감을 체크해본 결과 첫 번째 다가오는 느낌은 '부드러움'이다. 쫀득하다는 느낌이 좀 더 정확한 표현일 수 있다. 두께감도 적절했다. 사이즈도 자신에 맞게 선택할 수 있다. 두 번째는 '접지력'이다. 손으로 그립을 감싸는 느낌이 아닌, 그립이 손을 감싸는 느낌이었다. 그만큼 접지력이 좋다는 얘기다.  

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=이건희 이튼 골프프라이드 대표가 19일 서울 오렌지9에서 열린 CP 출시 소개행사에서 브랜드에 대해 발표하고 있다. [사진=이웅희 기자] 2026.06.20 iaspire@newspim.com

신제품 CP는 스탠다드와 미드사이즈 두 가지 옵션으로 출시된다. 스탠다드 모델은 오는 8월 4일부터 국내 골프 용품 매장과 온라인 스토어를 통해 판매되며, 미드사이즈 모델은 이후 순차적으로 출시될 예정이다.

CP 및 골프프라이드 2026년 제품군에 대한 자세한 정보는 골프프라이드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

iaspire@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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