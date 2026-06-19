전재수 인수위, 예술지원정책 혁신 방향 논의…시민 문화 향유 방안 모색

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예술생태계 구축 필요성 제기

지속 가능 예술 활동 기반 마련

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장 당선인 인수위원회가 지역 예술지원정책의 현장 작동성 점검에 나섰다.

전재수 부산시장 당선인 인수위원회 '다시 뛰는 부산 위원회'는 전날 부산문화재단 감만창의문화촌에서 예술지원정책 혁신 방향을 논의하는 현장 간담회를 개최했다고 19일 밝혔다.

18일 오전 부산문화재단 감만창의문화촌에서 예술지원정책 혁신 방향을 논의하기 위해 열린 현장 간담회 [사진=다시 뛰는 부산 위원회] 2026.06.19

이날 인수위원회 위원과 부산문화재단, 부산시 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 부산문화재단의 주요 현황을 공유한 뒤 예술지원사업 운영 방식과 정책 수행 역할을 중심으로 개선 방안을 논의했다.

청년예술인의 지속 가능한 활동 기반 조성, 창작·발표·유통이 연계된 예술생태계 구축, 문화예산 운용 효율화 방안도 주요 의제로 다뤄졌다.

개별 사업 중심의 단편적 지원을 넘어 예술인이 현장에서 체감할 수 있는 지원체계 마련과 시민 문화 향유 확대 필요성에 공감대가 형성됐다.

인수위원회는 이번 간담회에서 수렴된 의견을 바탕으로 예술지원정책의 실효성을 높이고 창작 활동과 시민 문화 향유가 선순환하는 정책 방향을 민선 9기 시정 과제와 공약 이행계획에 반영할 방침이다.

차재권 인수위원장은 "문화예술정책은 행정의 기준만으로 설계되기보다 현장의 창작 여건과 시민의 문화 경험을 함께 살피는 과정이 중요하다"며 "간담회에서 제기된 의견을 면밀히 검토해 부산의 예술지원정책이 보다 체계적이고 현장성 있게 작동할 수 있도록 정책 방향을 다듬어 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com