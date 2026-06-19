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首尔16年来首次全面修订仁寺洞规划 韩屋建设限制大幅放宽

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纽斯频通讯社首尔6月19日电 韩国首尔市政府近日正式公布《仁寺洞地区单元计划变更（重组）方案》，通过放宽长期制约韩屋新建、改造和环境整治的建筑标准及开发限制，推动传统文化街区保护与城市更新协调发展。

首尔市仁寺洞街景【图片=纽斯频】

此次规划范围涵盖钟路区庆云洞90-18号一带，总面积约12.4万平方米。这也是仁寺洞自2009年以来，时隔16年首次实施全面规划调整。

根据新方案，首尔市对原有复杂的开发管理体系进行了大幅精简。

此前，仁寺洞地区最大开发规模被细分为8个等级，导致土地整合开发和商业环境变化下的建筑规划推进难度较大。调整后，开发区域将简化为"仁寺洞内部区域""缓冲区域"和"主干道沿线区域"三大类型，以提高开发灵活性和行政效率。

针对巷道狭窄、地块形状不规则、难以独立开发的无路地、畸零地和小规模土地，方案新增"共同开发计划"制度，允许相邻土地联合开发。今后，只要符合最大开发规模标准，无需再经过单独审议程序即可自主推进开发项目。

新规划还重组了容积率体系。目前，一般商业区基准容积率为600%。未来若满足建设开放空间、联合开发、建设特色木结构建筑或引入推荐业态等条件，最高可提高至660%；容积率上限最高可达到基准容积率的两倍。

建筑密度标准也明显放宽。过去建筑密度一般限制在60%左右，并根据楼层数量适用70%至80%的放宽标准。新方案规定，在符合传统文化保护和利用要求的情况下，不仅可适用建筑密度放宽政策，还可额外增加一个楼层。

其中，韩屋建筑的建筑密度最高可放宽至90%，为土地利用和建筑设计提供更大空间。

此次调整最受关注的内容是韩屋认定和建设标准的大幅放宽。此前，建筑物若要被认定为"仁寺洞韩屋"，其韩屋建筑面积必须占总建筑面积的70%以上。新标准将这一比例下调至50%，且只要求临街立面保持韩屋风貌即可获得认定。

这意味着未来商业设施、文化设施等现代功能空间将能够更灵活地与韩屋元素结合。

屋顶材料使用范围也进一步扩大。过去仅允许使用传统韩式瓦片，今后可采用现代材料制作的韩式风格瓦片，从而在保持传统景观的同时降低建设和维护成本。

在建筑结构方面，新规允许在主要结构构件50%以下范围内混合使用最多15种其他建筑结构形式，改变过去地上建筑必须完全采用传统木结构的要求，以提高建筑安全性和实用性。

为减轻业主负担，首尔市还决定全面免除韩屋附属停车场设置义务。

由于市中心区域停车空间有限，停车位建设一直是制约韩屋建设的重要因素之一。相关规定取消后，有望进一步提升业主建设和改造韩屋的积极性。在推动开发的同时，首尔市也提出多项措施维护仁寺洞传统文化街区特色。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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