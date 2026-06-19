성남시, KETI 공동 양자컴퓨팅 플랫폼 구축 사업 선정…국비 100억원 확보

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 산업통상부가 주관 '2026년도 2차 산업혁신기반구축사업' 공모에서 '산업 데이터 양자컴퓨팅 전환·활용 지원 플랫폼 구축' 과제가 최종 선정돼 국비 100억 ②원을 확보했다고 19일 밝혔다.

경기 성남시가 산업통상부가 주관 '2026년도 2차 산업혁신기반구축사업' 공모에서 '산업 데이터 양자컴퓨팅 전환·활용 지원 플랫폼 구축' 과제가 최종 선정됐다. 사진은 판교역 테크노벨리 야경.[사진=성남시]

성남시는 올해부터 2030년까지 5년간 국비 100억 원과 시비 15억 원, 참여기관 현물 54억6000만 원을 포함 모두 169억6000만 원을 투입해 양자컴퓨팅 전환·활용 지원 플랫폼을 구축할 계획이다.

공모는 한국전자기술연구원(KETI)이 주관기관으로 국립부경대학교와 한림대학교가 공동연구기관으로 참여했으며 성남시는 시비 15억원과 사업 운영 및 행정 지원을 총괄한다.

'산업 데이터 양자컴퓨팅 전환·활용 지원 플랫폼 구축 사업'은 중소·중견기업이 독자적으로 구축하기 어려운 고성능 컴퓨터(HPC) 자원과 다양한 양자처리장치(QPU)를 클라우드 기반으로 제공해 산업 전반의 양자전환(QX)과 기술혁신을 지원하는 사업이다.

주요 사업은 ▲양자-고전 하이브리드 클라우드 통합 플랫폼 구축▲다양한 양자처리장치(QPU) 연동 환경 조성▲산업 데이터의 양자컴퓨팅 활용 지원 플랫폼 개발▲양자 알고리즘 최적화 지원 체계 구축▲산업 현장 중심의 양자 활용 사례 10종 발굴 등이다.

이를 위해 서비스 관리 서버, 고성능 연산 서버, 그래픽처리장치(GPU) 서버, 다중 양자처리장치(QPU) 서버, 통합 저장장치 등 첨단 연구장비와 인프라를 연차별로 도입할 계획이다.

사업이 완료되면 기업들은 고가의 장비를 직접 구축하지 않고도 양자컴퓨팅 인프라를 공동 활용할 수 있게 되며 성남을 중심으로 기업의 양자전환을 지원하는 양자-고전 하이브리드 인프라 거점이 구축돼 기업·연구기관·공공기관이 연계된 양자산업 생태계 조성에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

성남시 관계자는 "이번 사업 선정은 정부의 양자과학기술 전략과 양자클러스터 기본계획에 발 맞춰 성남시가 국내 양자산업 육성의 핵심 거점으로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "지역내 기업들이 별도의 하드웨어 투자 부담 없이 양자기술을 실질적인 산업 도구로 활용할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

observer0021@gmail.com