GC녹십자, mRNA 백신 품질 분석 연구 국제학술지 게재

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자가 7일 mRNA 백신 분석기술을 발표했다
- mRNA-LNP 백신의 안정성과 품질 변화를 검증했다
- 자체 통합 분석 플랫폼으로 상용화 경쟁력을 높였다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자가 mRNA 백신의 품질과 안정성을 정밀하게 평가할 수 있는 분석 기술을 국제학술지에 발표하며 차세대 mRNA 플랫폼 경쟁력 강화에 나섰다.
GC녹십자는 mRNA-지질나노입자(LNP) 백신의 물리화학적 안정성과 품질 변화를 분석한 연구 결과가 SCIE급 국제학술지 Pharmaceutical Research에 게재됐다고 7일 밝혔다.
mRNA 플랫폼은 감염병 유행 시 신속한 백신 개발이 가능한 차세대 기술로 주목받고 있지만, 제형 특성상 온도와 산화, 물리적 충격 등에 민감해 엄격한 품질 관리가 요구된다. 아직 글로벌 표준 품질관리 기준이 충분히 마련되지 않은 만큼 제조사별 분석·평가 역량 확보가 상용화 경쟁력의 핵심으로 꼽힌다.
GC녹십자는 실제 유통과 보관, 투여 과정에서 발생할 수 있는 온도 변화와 산화, 가수분해, 물리적 교반 등의 환경을 모사한 가혹시험(Forced Degradation Study)을 실시했다. 이를 통해 mRNA의 순도와 LNP 구조 변화, 체외 단백질 발현 효능 간의 상관관계를 분석했다.
연구에는 mRNA 손상 여부를 분석하는 역상 이온쌍 액체크로마토그래피(IP-RP HPLC)와 모세관 전기영동(CE), 지질 성분 변화를 측정하는 초고성능 액체크로마토그래피-하전화에어로졸검출법(UPLC-CAD), 나노입자 구조를 관찰하는 극저온 투과전자현미경(Cryo-TEM), 미량 불순물을 분석하는 질량분석기(LC-MS/MS) 등 다양한 분석 기술이 활용됐다.
회사는 이번 연구를 통해 mRNA 의약품의 품질과 안정성을 평가할 수 있는 자체 통합 분석 플랫폼을 구축했다고 설명했다.
GC녹십자는 이 분석 플랫폼을 현재 개발 중인 코로나19 mRNA 백신을 비롯해 다양한 mRNA 기반 백신과 치료제의 제조공정 최적화, 불순물 관리, 상용화 품질관리 체계 구축에 활용할 계획이다.
홍정운 GC녹십자 R&D QM Unit장은 "이번 연구는 단순한 안정성 평가를 넘어 품질 특성과 분해 메커니즘의 연관성을 규명하고 다양한 분석기법을 결합한 안정성 평가 전략의 활용 가능성을 제시했다는 점에서 의미가 있다"며 "향후 mRNA 기반 제품 상용화 과정에서 품질 신뢰성을 확보하는 중요한 기준이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
sykim@newspim.com