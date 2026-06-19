성남시, 168억 투입 노후된 노인종합지관 그린리모델링

AI 핵심 요약beta
- 성남시는 19일 공공건축물 그린리모델링 국비 118억원을 확보했다
- 시는 2028년 말까지 총 168억원을 투입해 노인종합복지관 4곳을 단계적 리모델링한다
- 단열보강·태양광·고효율 설비로 에너지 효율을 높여 탄소중립과 쾌적한 이용환경을 도모한다
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 국토교통부 주관 공공건축물 그린리모델링 사업 공모에 선정돼 국비 118억원을 확보했다고 19일 밝혔다.
성남시는 오는 2028년 말까지 국비 118억원·도비 15억원·시비 35억원 등 168억원을 투입해 지역 내 노인종합복지관 4곳에 대한 그린리모델링 사업을 단계적으로 추진한다.
사업 대상은 수정노인종합복지관(산성동), 수정중앙노인종합복지관(복정동), 중원노인종합복지관(성남동), 황송노인종합복지관(상대원동)으로 에너지 성능 개선이 필요한 시설로 평가된 18년~33년 된 노후 공공건축물이다.
시는 각 복지관의 외벽과 지붕 단열 성능을 보강과 태양광 발전 설비를 설치 및 고성능 창호로 교체하고 고효율 냉난방 장치를 설치해 에너지 사용량을 줄여 건축물의 에너지 효율을 높이고 온실가스 배출량을 감축해 정부의 탄소중립 정책에 동참한다.
성남시 관계자는 "이번 그린리모델링 사업을 통해 어르신들이 더욱 쾌적하고 안전한 환경의 복지관을 이용할 수 있게 될 것"이라면서 "앞으로도 지속 가능한 친환경 공공건축물 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
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